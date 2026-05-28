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Парламент Латвии одобрил ограничение использования русского языка в общественных СМИ

28 мая 2026 06:41
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Латвийский парламент утвердил жесткие ограничения на использование русского языка в общественных средствах массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Латвии одобрил ограничение использования русского языка в общественных СМИ-2

Вещать на русском языке теперь разрешено только в чрезвычайной ситуации или чтобы опровергнуть информацию, которая якобы является лживой, угрожает демократии и Латвии. Соответствующие поправки были разработаны во исполнение решения Конституционного суда, который ранее постановил, что присутствие русского языка в государственных СМИ противоречит основному закону страны.

# Латвия # сми

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