Парламент Латвии одобрил ограничение использования русского языка в общественных СМИ

Латвийский парламент утвердил жесткие ограничения на использование русского языка в общественных средствах массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вещать на русском языке теперь разрешено только в чрезвычайной ситуации или чтобы опровергнуть информацию, которая якобы является лживой, угрожает демократии и Латвии. Соответствующие поправки были разработаны во исполнение решения Конституционного суда, который ранее постановил, что присутствие русского языка в государственных СМИ противоречит основному закону страны.