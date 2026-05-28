Во Франции из-за аномальной жары введен повышенный уровень опасности

Во Франции борются с аномальной жарой. Почти во всей стране введен предпоследний оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Франции борются с аномальной жарой. Почти во всей стране введен предпоследний оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Температура воздуха достигла непривычных для этой поры года 40 градусов. Медики призвали людей к максимальной осторожности, как можно меньше находиться на солнце, пить воду и иметь при себе лекарства. Жара раскалила и социальную обстановку. В Париже сотни бездомных провели пикет перед мэрией требуя увеличения количества мест в приютах и временном жилье в условиях беспрецедентной жары. В знак протеста они разбили палаточный городок. Во Франции из-за аномальных значений температуры воздуха уже погибли по меньшей мере семь человек.