Во Франции из-за аномальной жары введен повышенный уровень опасности

Температура воздуха достигла непривычных для этой поры года 40 градусов. Медики призвали людей к максимальной осторожности, как можно меньше находиться на солнце, пить воду и иметь при себе лекарства. Жара раскалила и социальную обстановку. В Париже сотни бездомных провели пикет перед мэрией требуя увеличения количества мест в приютах и ​​временном жилье в условиях беспрецедентной жары. В знак протеста они разбили палаточный городок. Во Франции из-за аномальных значений температуры воздуха уже погибли по меньшей мере семь человек.