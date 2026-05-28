Форум Лиги ректоров университетов Беларуси, России и Бразилии открылся в Минске

В Минске открылся Третий Форум Лиги ректоров университетов Беларуси, России и Бразилии. Международная площадка объединила руководителей ведущих вузов трех стран, представителей дипломатического корпуса и научного сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные темы форума – развитие межвузовского партнерства, академическая мобильность и создание совместных научно-технологических проектов. Особое внимание уделено формированию международных исследовательских команд. В числе приоритетных направлений взаимодействия стороны называют лингвистику, цифровые технологии, искусственный интеллект, сельское хозяйство, авиа- и машиностроение. Отдельный акцент сделан на гуманитарной сфере – в частности, на развитии программ по изучению португальского языка и расширении культурно-образовательных обменов.

Наталья Лаптева, ректор Белорусского государственного университета иностранных языков: В современном мире мы ищем пути прочного сотрудничества, пути для расширения сотрудничества. Создание Лиги университетов Бразилии, России, Беларуси – очень значимый шаг на пути решения этой задачи. Здесь мы обязательно будем искать наши точки соприкосновения в научной деятельности. Надеемся, что опыт университетов Бразилии и Российской Федерации будет здесь нам очень хорошим помощником.

Ирина Краева, ректор Московского государственного лингвистического университета:

У нас очень активно в университете развиваются научно-исследовательские связи с ведущими университетами Бразилии. И, безусловно, мы обязательно будем приглашать профессионалов, специалистов, экспертов из белорусских университетов, с которыми мы партнерствуем.

По итогам форума подписаны 14 соглашений о сотрудничестве между университетами Беларуси, России и Бразилии. Отметим, лига ректоров существует три года и сегодня включает более 70 авторитетных учреждений образования.