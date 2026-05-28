«Славянский базар» представил эксклюзивные сувениры к юбилейному фестивалю

XXXV «Славянский базар в Витебске» готовится удивлять гостей не только звездным составом участников, но и самой масштабной за последние годы сувенирной коллекцией. Главной задачей для дизайнеров стало органично вписать в продукцию новый логотип с ладьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческих идей оказалось настолько много, что ассортимент сувенирной линейки превысил 40 наименований. Помимо традиционных коллекционных кружек, дизайн которых обновляется ежегодно уже три с половиной десятилетия, в продаже появятся и практичные новинки – стильные зонты, дождевики, шоперы и даже фирменные чехлы для чемоданов. Акцент – на оригинальность: даже простая шариковая ручка должна иметь необычную и уникальную форму, чтобы стать желанным сувениром.

Ольга Соколова, заведующая филиалом «Интернет-центр» Центра культуры «Витебск»:

Изготавливаем и сувениры, которые можно кому-то подарить в подарок, как память о фестивале, о городе Витебске. Это будут и колокольчики, это и увлажнители воздуха даже в этом году будут. Наши традиционные васильки, которые каждый год меняются, потому что меняется эскиз фестиваля. Они, конечно же, будут представлены и на футболках, и на лонгсливах, и на майках, и на кружках, и на различных изделиях. Также и шоперы, и стаканы, и бутылки для воды.

Приобрести памятную продукцию можно будет на главных фестивальных площадках возле Летнего амфитеатра и на улице Суворова, а также практически в каждом городском магазине. Для тех, кто не успеет сделать покупку во время фестиваля, будет работать интернет-магазин. Организаторы отмечают: сувенирная линейка рассчитана на самый разный вкус и бюджет. К слову, увидеть, как менялась фестивальная символика и продукция за все 35 лет существования «Славянского базара», можно уже сейчас в выставочном зале «Духовской круглик».