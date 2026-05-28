NASA намерено запуск трех беспилотных миссий на Луну в 2026 году

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства рассматривает к 2032 году возможность развертывания на Луне американской обитаемой станции, пишет ТАСС.

1-й этап будет длиться до 2029 года – в ходе него рассчитывают запустить несколько подготовительных пилотируемых и беспилотных миссий, чтобы обеспечить надежный доступ на поверхность Луны и провести эксперименты. 2-й этап – с 2029 по 2032 гг. – подразумевает создание на Луне временной и долгосрочной инфраструктуры для жизни и переход к установлению временного присутствия. 3-й этап – с 2032 года – установление постоянного присутствия «с периодической ротацией экипажей».

На первом этапе NASA планирует запуск к Луне трех беспилотных миссий Moon Base («Лунная база»). Первая миссия намечена на осень, в ходе которой NASA предполагает, что при помощи посадочного модуля, разработанного компанией Blue Origin, будет возможность доставить на Луну приборы для изучения ее поверхности и того, как будут воздействовать на грунт посадочные двигатели.

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