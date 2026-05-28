На заводе в штате Вашингтон прогремел сильный взрыв – есть жертвы

Не исключено, что количество жертв может увеличиться, так как 9 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. ЧП привело к масштабной экологической катастрофе: в результате взрыва был сильно поврежден резервуар с опасным химическим веществом. По сообщению экстренных служб большая его часть вытекла в реку Колумбия, однако качество питьевой воды и воздуха в районе происшествия пока не вызывает тревогу. Тем не менее власти предупредили, что место ЧП остается очень опасным. Как было заявлено, этот взрыв является «самой смертоносной промышленной аварией в современной истории штата Вашингтон».