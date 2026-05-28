В «Минск-Мире» началось строительство детского сада на 230 мест

В микрорайоне «Минск-Мир» началось строительство пятого по счету детского сада, рассчитанного на 230 воспитанников. Строительные работы ведутся шесть дней в неделю согласно утвержденному графику. Ввести новый детский сад в эксплуатацию планируется в 2027 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учреждение будет трехэтажным и включит 12 групп для детей всех возрастов. Отличительной особенностью проекта станет собственный бассейн. Сейчас на площадке завершаются работы по заливке стяжки и формированию фундамента, после чего строители перейдут к возведению стен и монолитного каркаса здания.

Александр Юдинец, начальник управления по образованию администрации Октябрьского района:

Детский сад состоит из трех этажей. Кроме этого детского сада до 2030 года в «Минск-Мире» планируется возведение еще двух детских садов, тоже на 230 мест каждый. И мы планируем, что к концу 2030 года мы обеспечим полностью потребность микрорайона «Минск-Мир» в детских садах для жителей всего микрорайона.

До 2030 года в столице откроют по четыре новые школы и детских сада. Эта работа является продолжением масштабной городской программы, ведь только за последнюю завершенную пятилетку в Минске было введено в строй 10 детских садов и четыре современные школы.