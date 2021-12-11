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Работники ГрГУ имени Янки Купалы привезли во Дворец Независимости уникальные ёлочные игрушки ручной работы

11 декабря 2021 17:06
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Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь широко распахнул двери для гостей. На сей раз поближе познакомиться с символом нашего суверенитета приехали работники Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей встречала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.  

Работники ГрГУ имени Янки Купалы привезли во Дворец Независимости уникальные ёлочные игрушки ручной работы-1

Она отметила, что Александр Лукашенко гордится архитектурным сооружением в первую очередь потому, что в нем все сделано руками белорусских строителей, художников и дизайнеров. И о таких талантах родной страны нужно рассказывать молодежи. Посетить с экскурсией Дворец Независимости – инициатива ректора университета. Для нее это особое место – символ нашего суверенитета.  

Работники ГрГУ имени Янки Купалы привезли во Дворец Независимости уникальные ёлочные игрушки ручной работы-4

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:  
Мы действительно начали с Дворца Независимости, потому что в его названии есть главное слово для любой страны. Это слово «независимость». И мы должны воспитать своих ребят, студентов действительно настоящими патриотами своей страны, чтобы мы вот эту независимость, которая 26 лет у нас уже есть, сохранили.  

Работники ГрГУ имени Янки Купалы привезли во Дворец Независимости уникальные ёлочные игрушки ручной работы-7

К слову, гости приехали не с пустыми руками. Они привезли уникальные елочные игрушки ручной работы, сделанные из дерева. Каждое украшение выполнено в виде архитектурного сооружения Гродно.  

# Государственная социальная политика # общество # Ирина Китурко # Наталья Эйсмонт # Александр Лукашенко # Фотофакт

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