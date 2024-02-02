Лазуткин: хорошо, когда есть госзаказ, идёт правильный «Голубой огонёк», а не «голая» вечеринка непонятно с кем

Андрей Лазуткин, политолог:

Целый пласт советской культуры, который появлялся и позже, во время Великой Отечественной войны, имел определенные заготовочки. Все понимали, что завтра, если война, у нас будут и фильмы, и книги, и песни, и агитбригады. Здесь было немножко все по-другому у нас. И вот эта культура прорастала прямо оттуда, с поля боя на СВО. Вы знаете хорошо Апачева, знаете, как это все формировалось, даже с определенным противодействием. Поэтому вот так это происходит сегодня. И хорошо, когда есть еще госзаказ, когда идет правильный «Голубой огонек» с правильной культурой, а не «голая» вечеринка непонятно с кем. А белорусы как младшие братья внимательно смотрят, что там делает старший брат. Если и в России будет культура здоровая, большая, общесоюзная, то ее с радостью будут воспринимать и здесь. А если мы будем сваливаться в грязный национализм, типа мы высшая раса, а другие республики – это что-то другое, плохое, дружба народов нам не нужна – тогда дружбы и не будет. И нас сегодня пытаются разделять даже не по признаку национальности, а просто по языку. Просто надо между республиками польскими бывшими и прочими, поставить между нами языковой барьер, и мы уже друг друга не знаем, не понимаем, не читаем. А поскольку у нас русский язык государственный в Беларуси, то такой проблемы у нас с Россией никогда не будет, и это здорово.

Григорий Азаренок, СТВ:

Нет, конечно, это принципиальное решение нашего Президента. Как только он пришел к власти, он сделал русский язык государственным и объявил референдум о союзе, о Союзном государстве с Россией.