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Лукашенко подписал распоряжение о создании Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС

02 февраля 2024 19:38
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2 февраля Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал распоряжение о создании Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС-1

В составе высшие должностные лица, руководство министерств, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, представители иных госорганов. Возглавил его премьер-министр Роман Головченко. Помимо организационной работы, комитет займется освещением деятельности и информированием населения о делегатах ВНС.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко

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