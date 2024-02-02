Лукашенко подписал распоряжение о создании Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС

2 февраля Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2 февраля Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В составе высшие должностные лица, руководство министерств, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, представители иных госорганов. Возглавил его премьер-министр Роман Головченко. Помимо организационной работы, комитет займется освещением деятельности и информированием населения о делегатах ВНС.