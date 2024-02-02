Глава ЦИК и министр образования встретились с молодыми избирателями

Разобраться в тонкостях электоральной кампании и сделать осознанный выбор. Председатель ЦИК Игорь Карпенко и министр образования Андрей Иванец ответили на вопросы молодых избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог состоялся в Национальном детском технопарке.

Встреча объединила более сотни студентов со всей страны. Им предстоит впервые принять участие в выборах в качестве избирателя. Из первых уст ребята узнали, как будет проходить единый день голосования и в чем преимущества такого формата. Сегодня молодежь активно интересуется проходящей избирательной кампанией, ведь участие в выборах – это возможность влиять на свое будущее и будущее своей страны.

Анастасия Кисель, студентка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы:

Мы – молодежь. И общение – это наш ключ к достижению общего, единого успеха. И сегодня такие диалоговые площадки позволяют нам делиться своим мнением и, конечно, делать правильный выбор.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:

Очень важно сегодня сохранить единство страны, сохранить те морально-этические нормы, которые заложили наши предки, традиции, историко-культурное наследие. И молодежь это очень тонко чувствует, даже по их вопросам это ощущаю. Поэтому хочется пожелать, чтобы молодежь наша была такой же пытливой, такой же целеустремленной, такой же ответственной.