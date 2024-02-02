Прямой эфир

Глава ЦИК и министр образования встретились с молодыми избирателями

02 февраля 2024 19:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Разобраться в тонкостях электоральной кампании и сделать осознанный выбор. Председатель ЦИК Игорь Карпенко и министр образования Андрей Иванец ответили на вопросы молодых избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог состоялся в Национальном детском технопарке.

Глава ЦИК и министр образования встретились с молодыми избирателями-1

Встреча объединила более сотни студентов со всей страны. Им предстоит впервые принять участие в выборах в качестве избирателя. Из первых уст ребята узнали, как будет проходить единый день голосования и в чем преимущества такого формата. Сегодня молодежь активно интересуется проходящей избирательной кампанией, ведь участие в выборах – это возможность влиять на свое будущее и будущее своей страны.

Глава ЦИК и министр образования встретились с молодыми избирателями-4

Анастасия Кисель, студентка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы:
Мы – молодежь. И общение – это наш ключ к достижению общего, единого успеха. И сегодня такие диалоговые площадки позволяют нам делиться своим мнением и, конечно, делать правильный выбор.

Глава ЦИК и министр образования встретились с молодыми избирателями-7

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:
Очень важно сегодня сохранить единство страны, сохранить те морально-этические нормы, которые заложили наши предки, традиции, историко-культурное наследие. И молодежь это очень тонко чувствует, даже по их вопросам это ощущаю. Поэтому хочется пожелать, чтобы молодежь наша была такой же пытливой, такой же целеустремленной, такой же ответственной.

Глава ЦИК и министр образования встретились с молодыми избирателями-10

Форум молодых избирателей проходит впервые. Такой формат встречи уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для общения со студентами. Форум планируют проводить на постоянной основе.

# Выборы в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко подписал распоряжение о создании Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС
02 февраля 2024 19:38

Лукашенко подписал распоряжение о создании Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС

Лазуткин: как начинался в России рынок Telegram-каналов? Торговали компроматом и заказухой
02 февраля 2024 19:25

Лазуткин: как начинался в России рынок Telegram-каналов? Торговали компроматом и заказухой

В Лиде мэр через камеры следит за стройками, пробками и даже очередью в регистратуру
02 февраля 2024 18:17

В Лиде мэр через камеры следит за стройками, пробками и даже очередью в регистратуру