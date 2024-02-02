Глава ЦИК и министр образования встретились с молодыми избирателями
Разобраться в тонкостях электоральной кампании и сделать осознанный выбор. Председатель ЦИК Игорь Карпенко и министр образования Андрей Иванец ответили на вопросы молодых избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог состоялся в Национальном детском технопарке.
Встреча объединила более сотни студентов со всей страны. Им предстоит впервые принять участие в выборах в качестве избирателя. Из первых уст ребята узнали, как будет проходить единый день голосования и в чем преимущества такого формата. Сегодня молодежь активно интересуется проходящей избирательной кампанией, ведь участие в выборах – это возможность влиять на свое будущее и будущее своей страны.
Анастасия Кисель, студентка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы:
Мы – молодежь. И общение – это наш ключ к достижению общего, единого успеха. И сегодня такие диалоговые площадки позволяют нам делиться своим мнением и, конечно, делать правильный выбор.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:
Очень важно сегодня сохранить единство страны, сохранить те морально-этические нормы, которые заложили наши предки, традиции, историко-культурное наследие. И молодежь это очень тонко чувствует, даже по их вопросам это ощущаю. Поэтому хочется пожелать, чтобы молодежь наша была такой же пытливой, такой же целеустремленной, такой же ответственной.
Форум молодых избирателей проходит впервые. Такой формат встречи уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для общения со студентами. Форум планируют проводить на постоянной основе.