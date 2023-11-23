Муковозчик: европейские нью-нацисты будут поддерживать новых бандеровцев до конца!

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! В середине декабря на саммите Евросоюза в Брюсселе главы государств и правительств должны принять единогласное решение «о начале переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС». Причем должны – это именно тот глагол, которым описывается почти хамское давление еврократов на формально суверенные и независимые государства Европы.

Нью-нацизм в Европе – это не просто слова. Это видят и сами европейцы. Читайте здесь.

В этом хоре особенно слышны немецкие голоса: тут и обиженная ливерка Шольц, и 360-градусная Бербок, и министр обороны Писториус. Который на съезде СДПГ попросту заявил: «Военная поддержка Украины безальтернативна, она будет осуществляться за счет средств, которые Германия могла бы потратить на школы, детские сады и улучшение системы здравоохранения».

И вы не найдете ни одного западного ньюсмейкера хотя бы европейского масштаба, кто в ответ сказал бы простое: «Борис, ты не прав». Европейские нью-нацисты будут поддерживать новых бандеровцев до конца – если надо, то и до конца собственных экономик своих стран. Тем паче что их личное благосостояние фактически не зависит от того, как живут рядовые немцы, французы, поляки.