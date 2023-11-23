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Правительство определило график переноса рабочих дней в 2024 году

23 ноября 2023 17:48
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Новости Беларуси. 23 ноября стал известен график переноса рабочих дней в следующем году. При планировании отпуска это незаменимая информация. Большие выходные в 2024-м ждут в мае и ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство определило график переноса рабочих дней в 2024 году-1

В этих месяцах появиться возможность отсутствовать на работе по 4 дня подряд. На 14 мая приходится Радуница. Традиционно это вторник, а предшествующий ему понедельник отработаем в одну из последующих суббот. День Октябрьской революции выпадает на четверг. Пятница, 8 ноября, также выходной, который отрабатываем 16 ноября.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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