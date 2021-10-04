Лазуткин: чего хотел Зельцер, когда снимал себя с дробовиком в квартире? Вся его съёмка передавалась за рубеж

Новости Беларуси. Трагические события прошлой недели, штурм квартиры террориста и убийство сотрудника «Альфы» вызвали множество версий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока следствие устанавливает, зачем из квартиры велась съемка и для кого шла прямая трансляция, политолог Андрей Лазуткин расскажет, чем современные теракты отличаются от тех, которые совершались 15-20 лет назад. Андрей Лазуткин о формах и методах современного терроризма в авторско рубрике «Занимательная политология».

Андрей Лазуткин, политолог:

Главное в современном терроризме – это не просто убийства или ущерб, а информационная составляющая – что о вас пишут и каким вас показывают во время теракта. Когда шла первая и вторая чеченские войны, боевики постоянно выходили на американские и британские СМИ. Им нужна была красивая картинка боевых действий, чтобы на Западе их показывали как борцов за свободу против ужасных федеральных войск. А, например, в Беслане, где была захвачена школа, они снимали на камеру сами себя.

Андрей Лазуткин:

Видели надпись «время веселья»? На кассете была записана школьная линейка. Потом камеру отобрали и снимали для своих. Боевики рассчитывали, что уйдут живыми. Им надо было показать жертв, которых никто не защитил, и крутых бойцов с автоматами. В школе № 1 Беслана (это Республика Северная Осетия) я сам был лично пару лет назад. Впечатления от этого места чудовищные – от развалин спортзала, где держали детей и учителей, обгоревших стен и детского кладбища на 300 человек. Но у нас ведь такого быть не может? Весь год нам рассказывали из Вильнюса, что наша оппозиция не поддерживает радикальных действий, а какие-то боевые группы и массовые минирования учебных заведений – это все провокация власти. Эта волынка продолжается и сегодня.

Андрей Лазуткин:

Обратите внимание, сразу, как только появилась новость об убийстве оперативника во время штурма, каналы выкинули огромное количество информации про Зельцера – он и хороший зять, и отличный муж, и всегда стоял за правду. При этом ни одно издание не спрашивает: а зачем вообще хорошему зятю оружие в квартире? Он охотник? Живет в панельном доме и охотится на уток? Вместо этого нам рассказывают, каким он хорошим парнем был. То есть такой золотой человек не мог заниматься чем-то плохим. И у многих возникли вопросы – откуда съемка? Может, это постановка? Зачем она велась с разных ракурсов? Для сравнения мы показали кадры из Беслана, как убого выглядела съемка тогда. А теперь давайте посмотрим, как выглядит современный терроризм. В городе Крайстчерч (Новая Зеландия) было расстреляно две мечети, убит 51 человек и ранены 40. Все снимается на веб-камеру, идет прямая трансляция в социальные сети, где теракт видят миллионы человек. Не нужны ни переговорщики, ни телевидение для привлечения внимания, как это было 20 лет назад. Андрей Лазуткин:

Чего хотел Зельцер, когда снимал себя с дробовиком в квартире? Думаю, он или те, с кем он был на связи, хотели получить примерно такое же видео. Например, как он стреляет по сотрудникам. На что рассчитывал сам Зельцер? Может, думал, что стрелять в ответ не станут, потому что в квартире жена, которую можно взять в заложники. Или что получится перестрелять всю штурмовую группу. Или оправдаться самообороной. Об этом он уже не расскажет.

Андрей Лазуткин:

Но вся его съемка при этом передавалась за рубеж. И очевидно, если вы создаете сакральную жертву, надо подробно заснять ее смерть – чтобы, посмотрев эти кадры, другие подонки захотели бы повторить то же самое. Но есть ключевой момент. За теракт надо брать ответственность. В этом его смысл. Но ни одна из группировок не торопится сказать, что это они работали с Зельцером. Что это была их ячейка. Почему? Ну, например, потому что это поставит под удар американскую компанию EPAM, где Андрей Зельцер работал. Наши американские друзья очень хотят, чтобы эта компания оставалась в Беларуси и дальше. Интересно, с какой целью? Во-вторых, есть вопросы к коллективу, где этот парень с американским паспортом работал. Его руководителей не смущает, что он выкладывал фотографии оружия, экстремистскую символику, фотографировался в маске, писал какие-то манифесты. Его покрывал руководитель? Или, может быть, это такая политика всего EPAM?

Андрей Лазуткин:

И чтобы вы понимали, оружие, из которого он застрелил сотрудника, он купил не просто на заработанные деньги. Зарплата в IT почти не облагается налогами – вместо Зельцера и его нанимателей налоги платили мы с вами – учитель, врач и тот же самый убитый сотрудник Дмитрий. Куда эти деньги идут? На такие вот развлечения? Вообще, как только в протестах появляется американский след, его сразу начинают замалчивать. Можно вспомнить американского политтехнолога Шклярова, у которого даже оказался диппаспорт США, а его жена была сотрудницей посольства США в Киеве. Ради этого кадра сам госсекретарь США Помпео, бывший црушник, звонил Александру Лукашенко и просил выпустить. Но все это быстро забыли. Год спустя к нам приезжает американское CNN и с честными глазами спрашивает – не хотим ли мы признать пытки, убийства, беспорядки, взять на себя посаженный самолет?