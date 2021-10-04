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Как только температура понизится. Когда включат отопление в административных зданиях Минска?

04 октября 2021 14:39
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Новости Беларуси. В Минске завершилась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду. Их получили 100 % потребителей и теплоисточников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как только температура понизится. Когда включат отопление в административных зданиях Минска?-1

Отопительный сезон в учреждениях социальной сферы начался 20 сентября, для жилфонда – 22 сентября. Третий этап – подключение административных зданий. Они также готовы к осенне-зимнему периоду. Отопление в них включат по согласованию с теплоснабжающими организациями. Такое решение должен принять Мингорисполком. Проект уже подготовлен. Городские власти отслеживают прогноз погоды, и как только температура понизится, батареи включат.

Как только температура понизится. Когда включат отопление в административных зданиях Минска?-4

Олег Жур, директор филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
В 2021 году из-за погодных условий включение отопления произошло на 22 дня раньше, чем в 2020 году. Филиал «Минские тепловые сети» полностью готов и создал все условия для включения отопления в жилых домах. Все возникающие вопросы с развоздушиванием систем отопления в жилых домах, прорывами трубопроводов «Минские тепловые сети» оперативно решают с жилищно-коммунальными организациями. По отоплению административных и промышленных зданий – оно производится после подключения жилых на основании соответствующего решения Минского городского исполнительного комитета.

На всех объектах были проведены обследования энергоустановок для обеспечения их надежной и бесперебойной работы в условиях понижения температуры наружного воздуха.

# Отопительный сезон # общество # Олег Жур # Фотофакт

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