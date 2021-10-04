«Общее переохлаждение тела у всех троих». Беженцев, которых нашли на границе с Польшей, отправили в больницу

Новости Беларуси. На линии белорусско-польской границы наши пограничники обнаружили троих беженцев. Двое из них были в бессознательном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На линии белорусско-польской границы наши пограничники обнаружили троих беженцев. Двое из них были в бессознательном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сопредельной стороне в это же время находились представители пограничной стражи Польши, которые просто наблюдали, не пытаясь оказать помощь людям, которые находились на грани смерти.
Также на польской контрольно-следовой полосе отчетливо видны следы волочения, что прямо указывает на насильственное перемещение беженцев пограничниками сопредельного государства. Для спасения беженцев была вызвана скорая медицинская помощь.
Общее переохлаждение тела у всех троих. Они все промокли, поэтому температура держится.
Все иностранцы – а это граждане Сирии – доставлены в больницы. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.