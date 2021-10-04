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«Общее переохлаждение тела у всех троих». Беженцев, которых нашли на границе с Польшей, отправили в больницу

04 октября 2021 14:41
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Новости Беларуси. На линии белорусско-польской границы наши пограничники обнаружили троих беженцев. Двое из них были в бессознательном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Общее переохлаждение тела у всех троих». Беженцев, которых нашли на границе с Польшей, отправили в больницу-1

На сопредельной стороне в это же время находились представители пограничной стражи Польши, которые просто наблюдали, не пытаясь оказать помощь людям, которые находились на грани смерти.  

«Общее переохлаждение тела у всех троих». Беженцев, которых нашли на границе с Польшей, отправили в больницу-4

Также на польской контрольно-следовой полосе отчетливо видны следы волочения, что прямо указывает на насильственное перемещение беженцев пограничниками сопредельного государства. Для спасения беженцев была вызвана скорая медицинская помощь.  

«Общее переохлаждение тела у всех троих». Беженцев, которых нашли на границе с Польшей, отправили в больницу-7

Общее переохлаждение тела у всех троих. Они все промокли, поэтому температура держится.  

Все иностранцы – а это граждане Сирии – доставлены в больницы. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.  

# Беженцы # общество # Фотофакт

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