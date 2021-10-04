Многие после отрядов продолжили работу. Сколько студентов уже трудоустроили в БРСМ в 2021 году?

Новости Беларуси. Новые знакомства и возможность заработать. Около 8 тысяч студентов были трудоустроены в студотряды в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это самые разнообразные сферы: строительство, производство, образование, сельское хозяйство, экология и медицина. Молодых людей принимали на работу как государственные, так и частные предприятия. По данным на сентябрь, в столице за 2021 год сформировали свыше 550 трудовых подразделений.

В последние годы идет заметный рост количества студотрядов во всех районах города. Лучше всех сработали Московский и Партизанский – в них было создано почти 130 отрядов в каждом. В октябре планируют трудоустроить еще 400 человек. Многие ребята после студотрядов продолжили работу.