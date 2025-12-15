Порядок выплаты пенсий работающим госслужащим меняют в Беларуси

От энергосбережения и индивидуальной предпринимательской деятельности до пенсионного обеспечения, международных договоров и организации по медиации. Эти темы 15 декабря были в центре внимания депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. На очередном заседании третьей сессии парламентарии приняли пять законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения коснулись закона о предпринимательской деятельности. Правовые акты привели в соответствие с новыми подходами к регулированию ведения бизнеса в Беларуси. Помимо терминологии, в документе уточняются сферы деятельности, в которых могут быть заняты ИП. Кроме того, в стране закрепляется единый подход по установлению норм расхода топливно-энергетических ресурсов для юрлиц.

Антон Каранкевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Процедура по установлению нормативов расхода топливно-энергетических ресурсов для государственных организаций была усложнена по сравнению с организациями негосударственной формы собственности. Если для негосударственных необходимо было нормативы только установить, то для государственных – установить и согласовать. Теперь подход единый. Для всех будет норму устанавливать Департамент по энергоэффективности Госстандарта, что в свою очередь снизит нагрузку на госорганы.

Также с 1 января изменения коснутся выплаты пенсий работающим госслужащим. Они будут получать надбавку за выслугу лет. Однако до наступления пенсионного возраста данные выплаты не предусмотрены. Парламентарии ратифицировали и международные договоры. Благодаря изменениям станет проще взыскать алименты в странах СНГ. Решить этот вопрос можно будет без участия в судебном процессе, а непосредственно на основании документов.