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Порядок выплаты пенсий работающим госслужащим меняют в Беларуси

15 декабря 2025 10:58
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От энергосбережения и индивидуальной предпринимательской деятельности до пенсионного обеспечения, международных договоров и организации по медиации. Эти темы 15 декабря были в центре внимания депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. На очередном заседании третьей сессии парламентарии приняли пять законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядок выплаты пенсий работающим госслужащим меняют в Беларуси-2

Изменения коснулись закона о предпринимательской деятельности. Правовые акты привели в соответствие с новыми подходами к регулированию ведения бизнеса в Беларуси. Помимо терминологии, в документе уточняются сферы деятельности, в которых могут быть заняты ИП. Кроме того, в стране закрепляется единый подход по установлению норм расхода топливно-энергетических ресурсов для юрлиц. 

Порядок выплаты пенсий работающим госслужащим меняют в Беларуси-4

Антон Каранкевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Процедура по установлению нормативов расхода топливно-энергетических ресурсов для государственных организаций была усложнена по сравнению с организациями негосударственной формы собственности. Если для негосударственных необходимо было нормативы только установить, то для государственных – установить и согласовать. 

Теперь подход единый. Для всех будет норму устанавливать Департамент по энергоэффективности Госстандарта, что в свою очередь снизит нагрузку на госорганы. 

Порядок выплаты пенсий работающим госслужащим меняют в Беларуси-6

Также с 1 января изменения коснутся выплаты пенсий работающим госслужащим. Они будут получать надбавку за выслугу лет. Однако до наступления пенсионного возраста данные выплаты не предусмотрены. 

Парламентарии ратифицировали и международные договоры. Благодаря изменениям станет проще взыскать алименты в странах СНГ. Решить этот вопрос можно будет без участия в судебном процессе, а непосредственно на основании документов. 

Порядок выплаты пенсий работающим госслужащим меняют в Беларуси-8

Андрей Анисимов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Взыскателю, женщине, не нужно будет ехать в Российскую Федерацию для подачи документов. Направляются просто документы для их оформления. И при соглашении сторон алименты взыскиваются в автоматическом порядке. Дел таких, сами понимаете, достаточное количество. 

Недавно принимался закон о взаимном признании исков по алиментам. Соответственно, это в ту же стезю, в той же сфере будет рассматриваться данный законопроект. Но вместе с тем мы расширяем правовую помощь нашим гражданам и гражданам стран СНГ в данной сфере. 

Также депутаты ратифицировали Конвенцию об учреждении Международной организации по медиации. Это важный инструмент для бесконфликтного разрешения споров. 

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