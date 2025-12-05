Лазоркина: Алжир – это не только про экономику, а про те новые правила, в которых мы будем жить
Реальный экономический эффект от сотрудничества с нашей страной должно чувствовать населением государств-партнеров. Это главный постулат Президента в вопросах развития двусторонних отношений. И серия зарубежных визитов Александра Лукашенко, которая, отметим, продолжается, а также заключенные по итогу переговоров на высшем уровне договоренности – тому подтверждение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, интенсификация ожидает взаимодействие Беларуси и Мьянмы – заключена дорожная карта до 2028 года. В центре внимания – вопросы обеспечения технологического суверенитета. Именно комплексный подход, а не традиционная торговля, выгодно выделяют нашу страну из числа других. Не просто продавать тракторы, а делиться компетенциями, обеспечить кадровый потенциал и создавать совместные производства.
Точно так же работаем с Алжиром. Дорожная карта рассчитана 2027 года и призвана вывести двусторонние отношения на новый уровень. В том числе нарастить товарооборот минимум до полумиллиарда долларов.
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В центре внимания в ходе переговоров, в первую очередь, были экономические вопросы, но важна и политическая составляющая. Страны глобального большинства объединяют в том числе ценности и подходы в вопросах партнерства без санкционного давления. Именно Африка и Азия, как отмечают эксперты, будут определять повестку всего мира в следующее десятилетие.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мы говорим о выстраивании новой системы политической, международных отношений. А она, несомненно, будет диктовать правила и для экономики. Поэтому мы сегодня работаем, и Президент в рамках своей большой поездки работает по этим двум направлениям. Я бы говорила, что они являются равноценными. Поэтому вот Алжир для нас – это не только про экономику. Это про многополярный мир, про те новые правила, в которых мы будем жить. И это такая долгосрочная стратегия. Это не про завтрашний день. Это не только про подсчеты доходов и сколько тракторов мы продадим. Это про ту новую реальность, в которой мы будем существовать с Египтом, Алжиром и с другими государствами.
Зарубежная командировка главы государства продолжается. Из Алжира Александр Лукашенко направился в Оман. Мы видим постоянный диалог лидеров наших стран. Отсюда и рост инвестиционных инициатив, двусторонних проектов. Многие находятся на этапе детальной проработки – например, строительство в Беларуси целлюлозного завода. Но перспективы большие. Ожидается ряд новых встреч, в том числе Александра Лукашенко и Султана Омана.