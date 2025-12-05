Лазоркина: Алжир – это не только про экономику, а про те новые правила, в которых мы будем жить

Реальный экономический эффект от сотрудничества с нашей страной должно чувствовать населением государств-партнеров. Это главный постулат Президента в вопросах развития двусторонних отношений. И серия зарубежных визитов Александра Лукашенко, которая, отметим, продолжается, а также заключенные по итогу переговоров на высшем уровне договоренности – тому подтверждение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, интенсификация ожидает взаимодействие Беларуси и Мьянмы – заключена дорожная карта до 2028 года. В центре внимания – вопросы обеспечения технологического суверенитета. Именно комплексный подход, а не традиционная торговля, выгодно выделяют нашу страну из числа других. Не просто продавать тракторы, а делиться компетенциями, обеспечить кадровый потенциал и создавать совместные производства. Точно так же работаем с Алжиром. Дорожная карта рассчитана 2027 года и призвана вывести двусторонние отношения на новый уровень. В том числе нарастить товарооборот минимум до полумиллиарда долларов. Наша тема! Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Алжиру.

В центре внимания в ходе переговоров, в первую очередь, были экономические вопросы, но важна и политическая составляющая. Страны глобального большинства объединяют в том числе ценности и подходы в вопросах партнерства без санкционного давления. Именно Африка и Азия, как отмечают эксперты, будут определять повестку всего мира в следующее десятилетие.