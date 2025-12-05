Итоги реализации государственной программы «Социальная защита» подвели в Беларуси. За последние пять лет на ее выполнение направлено около 4 миллиардов 800 миллионов рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные средства пошли на организацию соцобслуживания – это работа 89 социальных пансионатов и 146 территориальных центров. На адресную социальную помощь выделено более 760 миллионов рублей, на обеспечение граждан средствами реабилитации – свыше 230 миллионов, а на создание безбарьерной среды – около 327 миллионов.

Программа была нацелена на повышение качества жизни инвалидов и пожилых людей. В Министерстве труда сообщили, что уже идет разработка новой госпрограммы – «Общество равных возможностей». Она будет действовать с 2026-го по 2030-й годы и включит направления «Благополучие старшего поколения» и «Социальная инклюзия».