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Итоги реализации государственной программы «Социальная защита» подвели в Беларуси

05 декабря 2025 05:49
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Итоги реализации государственной программы «Социальная защита» подвели в Беларуси. За последние пять лет на ее выполнение направлено около 4 миллиардов 800 миллионов рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги реализации государственной программы «Социальная защита» подвели в Беларуси-2

Основные средства пошли на организацию соцобслуживания – это работа 89 социальных пансионатов и 146 территориальных центров. На адресную социальную помощь выделено более 760 миллионов рублей, на обеспечение граждан средствами реабилитации – свыше 230 миллионов, а на создание безбарьерной среды – около 327 миллионов.

Программа была нацелена на повышение качества жизни инвалидов и пожилых людей. В Министерстве труда сообщили, что уже идет разработка новой госпрограммы – «Общество равных возможностей». Она будет действовать с 2026-го по 2030-й годы и включит направления «Благополучие старшего поколения» и «Социальная инклюзия».

# Государственная социальная политика

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