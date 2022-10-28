Лазаревич накануне Дня автомобилиста и дорожника: благодаря их труду мы с комфортом можем добраться в любую точку Минска
Новости Беларуси. В канун профессионального праздника 11 лучших водителей и рабочих предприятия «Минсктранс» отметили грамотами и благодарностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Во всех автобусных парках прошли торжественные мероприятия.
Эта сфера всегда на особом контроле у руководства города. Транспортные парки ежегодно обновляются. Только за 2021 год на линию вышло более 300 новых автобусов отечественного производства. А дороги по праву считаются визитной карточкой не только столицы, но страны.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Благодаря их сплоченному труду, ежедневному, без выходных, мы с вами как жители города Минска всегда с комфортом можем добраться в любую точку города Минска – своевременно, комфортно. Поэтому это одна из основных ветвей экономики города Минска.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Всегда необходимо говорить спасибо каждому человеку, особенно профессионалам своего дела. День автомобилиста и дорожника – это действительно праздник, особенно для нашей прекрасной столицы. В городе прекрасные дороги, замечательный транспорт, построена прекрасная логистика передвижения минчан. Конечно же, это праздник как пассажиров, так, самое главное, профессионалов, которые каждый день своим трудом довозят нас из точки А в точку Б.
Анжелика Журавлева, инженер филиала «Троллейбусный парк № 5» ГП «Минсктранс»:
Я работаю уже 30 лет, это для меня уже 30-й праздник. Занимаемся мы технической частью для того, чтобы троллейбус вышел на линию исправный, чтобы удовлетворил все потребности наших пассажиров.
На балансе предприятия порядка 2 500 единиц техники. В «Минсктрансе» работает более 10 тысяч сотрудников. Напомним, в последнее воскресенье октября в стране отмечают День автомобилиста и дорожника.