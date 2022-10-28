Лазаревич накануне Дня автомобилиста и дорожника: благодаря их труду мы с комфортом можем добраться в любую точку Минска

Новости Беларуси. В канун профессионального праздника 11 лучших водителей и рабочих предприятия «Минсктранс» отметили грамотами и благодарностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Во всех автобусных парках прошли торжественные мероприятия.

Эта сфера всегда на особом контроле у руководства города. Транспортные парки ежегодно обновляются. Только за 2021 год на линию вышло более 300 новых автобусов отечественного производства. А дороги по праву считаются визитной карточкой не только столицы, но страны.