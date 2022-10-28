Генпрокурор: почти в несколько раз увеличилось количество подростков, которые занимались сбытом наркотиков

Как помочь ребенку не оступиться и защитить от правонарушений, 28 октября говорили на заседании горсовета в Жодино с участием генерального прокурора. Андрей Швед еще раз подчеркнул важность профилактической работы среди подростков. Действовать нужно в направлении нравственного оздоровления. Прокурорские проверки, проведенные в Жодино, показали, что учебные заведения и инспекция по делам несовершеннолетних недорабатывают. Профилактика среди подростков проводится слабо, есть и пробелы в работе с их родителями.