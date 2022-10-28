Генпрокурор: почти в несколько раз увеличилось количество подростков, которые занимались сбытом наркотиков

Новости Беларуси. Кражи, хулиганство, незаконный оборот наркотиков. В Беларуси отмечается рост количества преступлений, совершенных подростками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кражи, хулиганство, незаконный оборот наркотиков. В Беларуси отмечается рост количества преступлений, совершенных подростками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как помочь ребенку не оступиться и защитить от правонарушений, 28 октября говорили на заседании горсовета в Жодино с участием генерального прокурора. Андрей Швед еще раз подчеркнул важность профилактической работы среди подростков. Действовать нужно в направлении нравственного оздоровления. Прокурорские проверки, проведенные в Жодино, показали, что учебные заведения и инспекция по делам несовершеннолетних недорабатывают. Профилактика среди подростков проводится слабо, есть и пробелы в работе с их родителями.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Требует внимания вопрос профилактики преступности среди несовершеннолетних. Особую обеспокоенность вызывает рост преступности, связанной с наркопотреблением. На четверть больше несовершеннолетних совершили эти преступления. Но самое опасное – то, что почти в несколько раз увеличилось количество подростков, которые занимались сбытом наркотиков.
С наступлением осенних каникул правоохранительные органы призывают усилить родительский контроль.