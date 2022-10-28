«Нет навязчивых продавцов». Почему некоторые предпочитают приобретать товары через Instagram?
Распродажа, скидка и ограниченный товар. Каждый день на нас обрушиваются тонны рекламной информации. Бренды готовы вкладывать миллионы в продвижение своего продукта. О том, как PR-менеджеры заставляют нас спускать бешеные деньги и может ли среднестатистический покупатель противостоять современному маркетингу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Инна Добромудрова, старший преподаватель Института бизнеса БГУ, маркетолог:
Как часто вы пользуетесь Instagram-аккаунтами, в которых можно что-то в том числе купить? Не только увидеть, но и купить.
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Я вообще нет.
Инна Добромудрова:
Вы вообще не пользуетесь, а кто-нибудь из вас?
Татьяна Горбач, попалась на уловки маркетологов:
Конечно, я таким образом и стала – подробнее здесь.
Инна Добромудрова:
Уважаемые ведущие, а вы?
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Если честно, я всегда захожу и смотрю какие-то новые модели одежды, могу там заказать или поехать в магазин, примерить это.
Инна Добромудрова:
Если можно, несколько слов из вашего опыта. Если вы что-то заказываете, насколько вам в принципе нравится общение с человеком, которого вы не видите, который по ту сторону аккаунта в Instagram выстраивает с вами коммуникацию по продаже?
Ольга Шерснева:
Мне, например, очень комфортно, потому что это вежливое общение. Нет навязчивых продавцов, которые вьются вокруг меня, то есть мне комфортно.
Инна Добромудрова:
Собственно, об этом речь. То есть настоящий маркетинг про то, чтобы действительно найти под свой товар покупателя и дальше окружить этого покупателя заботой. Я бы, наверное, так ситуацию эту показала.
«Пошагово расписывается речь». Маркетолог рассказала о технологиях продаж – подробнее здесь.