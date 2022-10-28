«Нет навязчивых продавцов». Почему некоторые предпочитают приобретать товары через Instagram?

Распродажа, скидка и ограниченный товар. Каждый день на нас обрушиваются тонны рекламной информации. Бренды готовы вкладывать миллионы в продвижение своего продукта. О том, как PR-менеджеры заставляют нас спускать бешеные деньги и может ли среднестатистический покупатель противостоять современному маркетингу, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Инна Добромудрова, старший преподаватель Института бизнеса БГУ, маркетолог: Как часто вы пользуетесь Instagram-аккаунтами, в которых можно что-то в том числе купить? Не только увидеть, но и купить.

Инна Добромудрова: Вы вообще не пользуетесь, а кто-нибудь из вас?

Ольга Шерснева , ведущая ток-шоу: Если честно, я всегда захожу и смотрю какие-то новые модели одежды, могу там заказать или поехать в магазин, примерить это.

Татьяна Горбач, попалась на уловки маркетологов: Конечно, я таким образом и стала – подробнее здесь .

Инна Добромудрова:

Если можно, несколько слов из вашего опыта. Если вы что-то заказываете, насколько вам в принципе нравится общение с человеком, которого вы не видите, который по ту сторону аккаунта в Instagram выстраивает с вами коммуникацию по продаже?

Ольга Шерснева:

Мне, например, очень комфортно, потому что это вежливое общение. Нет навязчивых продавцов, которые вьются вокруг меня, то есть мне комфортно.

Инна Добромудрова:

Собственно, об этом речь. То есть настоящий маркетинг про то, чтобы действительно найти под свой товар покупателя и дальше окружить этого покупателя заботой. Я бы, наверное, так ситуацию эту показала.