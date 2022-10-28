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«Нет навязчивых продавцов». Почему некоторые предпочитают приобретать товары через Instagram?

28 октября 2022 16:05
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Распродажа, скидка и ограниченный товар. Каждый день на нас обрушиваются тонны рекламной информации. Бренды готовы вкладывать миллионы в продвижение своего продукта. О том, как PR-менеджеры заставляют нас спускать бешеные деньги и может ли среднестатистический покупатель противостоять современному маркетингу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Нет навязчивых продавцов». Почему некоторые предпочитают приобретать товары через Instagram?-1

Инна Добромудрова, старший преподаватель Института бизнеса БГУ, маркетолог:
Как часто вы пользуетесь Instagram-аккаунтами, в которых можно что-то в том числе купить? Не только увидеть, но и купить.

«Нет навязчивых продавцов». Почему некоторые предпочитают приобретать товары через Instagram?-4

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Я вообще нет.

Инна Добромудрова:
Вы вообще не пользуетесь, а кто-нибудь из вас?

«Нет навязчивых продавцов». Почему некоторые предпочитают приобретать товары через Instagram?-7

Татьяна Горбач, попалась на уловки маркетологов:
Конечно, я таким образом и стала – подробнее здесь.

Инна Добромудрова:
Уважаемые ведущие, а вы?

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Если честно, я всегда захожу и смотрю какие-то новые модели одежды, могу там заказать или поехать в магазин, примерить это.

«Нет навязчивых продавцов». Почему некоторые предпочитают приобретать товары через Instagram?-10

Инна Добромудрова:
Если можно, несколько слов из вашего опыта. Если вы что-то заказываете, насколько вам в принципе нравится общение с человеком, которого вы не видите, который по ту сторону аккаунта в Instagram выстраивает с вами коммуникацию по продаже?

Ольга Шерснева:
Мне, например, очень комфортно, потому что это вежливое общение. Нет навязчивых продавцов, которые вьются вокруг меня, то есть мне комфортно.

Инна Добромудрова:
Собственно, об этом речь. То есть настоящий маркетинг про то, чтобы действительно найти под свой товар покупателя и дальше окружить этого покупателя заботой. Я бы, наверное, так ситуацию эту показала.

«Пошагово расписывается речь». Маркетолог рассказала о технологиях продаж – подробнее здесь.

# Торговля # общество # Инна Добромудрова # Нелли Куприянович # Татьяна Горбач # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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