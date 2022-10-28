«Куплю, только не позорь меня». Как быть, если ребёнок закатывает в магазине истерику?

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

С ребенком вообще нужно всегда договариваться. Перед походом в магазин с ребенком, неважно – два, три, пять ему лет, договариваться – мы идем в магазин, я куплю это, а ты купишь что-то. Или что ты хочешь купить? То есть с ребенком сначала хорошо бы проговорить и дальше уже поддерживать цель, которую ребенок обозначил. Здорово, если с самого маленького возраста ребенку будут даваться какие-то деньги. Хорошо, если он будет уже их из дома брать. Взял 5 рублей – я куплю себе в магазине шоколадку. Поддерживать: мы пойдем в магазин, ты купишь там шоколадку, будешь сам рассчитываться с тетей-кассиром. Кукла? Шоколадка. То есть ребенка очень легко из этого вывести.

Да, бывают истории. Дети, люди все разные. Ребенок шел за шоколадкой и закатывает в магазине истерику о том, что он хочет это, и если ты мне не купишь, ты плохая мама, плохой папа – падание на пол в истерике. Если уже доходит до истерики, рекомендация – родителям просто тихонечко отворачиваться и уходить в сторону кассы: типа, ребенок, я пошел туда. Как только ребенок потеряет из виду взрослого, он сразу забудет, чего он скандалил, подорвется и побежит. Видела такие истории. Всегда интересно, как родитель будет в этой ситуации действовать. То ли он: «Да, давай куплю, только не позорь меня». Ведется на манипуляции: только не позорь меня в магазине. Либо ровненько... Думаю: боже, какая мама красавица – ушла. Ничего страшного. Ведь задача какая? Не повестись на манипуляцию, чтобы не было закрепления поведенческого.