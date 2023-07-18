Лазаревич: «Каждая школа хочет быть уникальной со своими детьми». В Минске обсудили детали новой формы

Новости Беларуси. Единая по цвету с гербом Минска. У столичных школьников может появиться своя форма, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Образ современного ученика обсудили в городской администрации. В дискуссии приняли участие руководство столицы, представители легкой промышленности, торговли, а также директора школ и гимназий.

Общие требования к внешнему виду учеников утвердили еще в 2022 году. Каждая школа выбрала для себя единый элемент одежды. Разработали собственные эмблемы и нашивки. Новшеством этого года станет внедрение второго обязательного атрибута.

Фото: Telegram-канал Мингорисполкома

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

В Минске обучается 220 тысяч школьников, и 243 школы. Мы понимаем, что с учетом того, что вводится ноу-хау – дополнительная школьная форма, дополнительный аксессуар в каждой школе. Каждая школа хочет быть уникальной со своими детьми. Для этого мы собрали руководителей крупных наших школ, собрали торговые сети, легкую промышленность, чтобы еще раз обсудить, поставить акценты, где необходимо доработать.

Еще весной вопрос вынесли на обсуждение среди педагогов и родителей. Пожелания проработали с изготовителями. Так, большинство школ введут полный комплект формы: с жилетом, брюками, пиджаком и юбкой. Образ школьника на новый учебный год определили в Минске. Не обошлось без новшеств. Подробнее здесь.