Образ школьника на новый учебный год определили в Минске. Не обошлось без новшеств
Образ современного школьника. Какой будет форма в новом учебном году, обсудили на совещании в Минске. К дискуссии присоединились представители власти, «Беллегпрома», торговли, руководители учреждений образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общие требования к внешнему виду учеников утвердили еще в минувшем году. Каждая школа выбрала для себя единый элемент одежды. Разработали собственные эмблемы и нашивки. Новшеством этого года станет внедрение второго обязательного атрибута.
Еще весной вопрос вынесли на обсуждение среди педагогов и родителей. Пожелания проработали с изготовителями. Большинство школ введут полный комплект формы: с жилетом, брюками, пиджаком и юбкой. Определены и основные цвета: синий, бордовый, серый.
Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
В настоящее время в Минске представлена широкая линейка комплектов, отдельных элементов школьной одежды. Предприятия изготовили по нашим заявкам в нужных объемах, нужной цветовой гамме и размерной линейке эти элементы одежды, и сегодня родители их приобретают.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы на базе прошлого года по потребительским предпочтениям и, понимая, что больше «зашло» нашим школьникам и их родителям, точечно проведя такое исследование с родителями, сформировали производственные матрицы по ассортиментным группам.
С минувших выходных в торговых объектах города работают школьные базары. Там представлен широкий ассортимент одежды, обуви и канцелярии.