Образ школьника на новый учебный год определили в Минске. Не обошлось без новшеств

Образ современного школьника. Какой будет форма в новом учебном году, обсудили на совещании в Минске. К дискуссии присоединились представители власти, «Беллегпрома», торговли, руководители учреждений образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общие требования к внешнему виду учеников утвердили еще в минувшем году. Каждая школа выбрала для себя единый элемент одежды. Разработали собственные эмблемы и нашивки. Новшеством этого года станет внедрение второго обязательного атрибута.

Еще весной вопрос вынесли на обсуждение среди педагогов и родителей. Пожелания проработали с изготовителями. Большинство школ введут полный комплект формы: с жилетом, брюками, пиджаком и юбкой. Определены и основные цвета: синий, бордовый, серый.