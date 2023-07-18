«Субсидия не возвращается». Государство может помочь открыть своё дело, но есть ряд условий

Новости Беларуси. Государство подставляет плечо безработным, которые хотят открыть свой бизнес. За 2022 год субсидией на продвижение собственного дела воспользовались свыше тысячи белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полученные деньги будущие бизнесмены тратят на покупку оборудования, инструментов или материалов, а также на оплату услуг и другие цели, связанные с организацией предпринимательской или ремесленной деятельности. Чтобы получить субсидию, конечно, есть ряд условий.

Проситель должен быть совершеннолетним и официально безработным. Еще один пункт – предоставление бизнес-плана. Но и здесь поможет государство: отправят на курсы, где познакомят с основами бизнеса и налогообложения. Важно отметить: быть совершеннолетним и официально безработным. Если все условия будут соблюдены, то государство зачислит 11 прожиточных минимумов, а это сегодня почти 4 000 рублей.