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«Субсидия не возвращается». Государство может помочь открыть своё дело, но есть ряд условий

18 июля 2023 13:46
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Новости Беларуси. Государство подставляет плечо безработным, которые хотят открыть свой бизнес. За 2022 год субсидией на продвижение собственного дела воспользовались свыше тысячи белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Субсидия не возвращается». Государство может помочь открыть своё дело, но есть ряд условий-1

Полученные деньги будущие бизнесмены тратят на покупку оборудования, инструментов или материалов, а также на оплату услуг и другие цели, связанные с организацией предпринимательской или ремесленной деятельности. Чтобы получить субсидию, конечно, есть ряд условий.

Проситель должен быть совершеннолетним и официально безработным. Еще один пункт – предоставление бизнес-плана. Но и здесь поможет государство: отправят на курсы, где познакомят с основами бизнеса и налогообложения. Важно отметить: быть совершеннолетним и официально безработным. Если все условия будут соблюдены, то государство зачислит 11 прожиточных минимумов, а это сегодня почти 4 000 рублей.

«Субсидия не возвращается». Государство может помочь открыть своё дело, но есть ряд условий-4

Светлана Леончик, начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Субсидия перечисляется на текущий расчетный счет безработного и далее должна быть израсходована по целевому назначению, которое прописано в договоре. С нашей стороны осуществляется контроль за исполнением договорных обязательств. И если эти договорные обязательства исполнены, субсидия не возвращается.

«Субсидия не возвращается». Государство может помочь открыть своё дело, но есть ряд условий-7

Чаще всего в столице субсидии выделяются на открытие салонов красоты, торговых объектов и клининговых компаний. Стоит отметить, что только в Минске за последние пять лет такими выплатами воспользовались свыше 600 человек.

# Занятость в Беларуси # общество # Светлана Леончик # Фотофакт

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