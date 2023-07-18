В Гродно студотряды помогают строить самую большую школу в области

Новости Беларуси. Школа и детский сад в новом микрорайоне Гродно получили статус областной молодежной стройки. Там сейчас трудятся два студенческих отрядах от купаловского университета. Зарабатывают и знания, и деньги для осуществления мечты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стройплощадке только мужской коллектив студентов, ведь работы не из легких – носить балки, тротуарные бордюры. Строители говорят: такая помощь всегда кстати. А для самих молодых людей это еще и возможность получить практические навыки, которые пригодятся в избранной профессии. К тому же их воодушевляет сопричастность с важным делом – они возводят школу, которая станет самой большой в регионе. Готовность здания – 90 %. 1 сентября там за парты сядут 1 030 учеников.

Кирилл Сырицкий, участник студенческого отряда:

Будет приятно, что придут маленькие дети, будут учиться, и я к этому приложу свою руку. Как-то с детства хотел заработать свою денежку, вот тут представилась такая возможность. Хочу сдать на права, уже категория В есть, хочу получить категорию А – на мотоцикл. Есть такая небольшая мечта – мотоцикл в будущем купить.

Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Поработать в студенческом отряде – это не просто трудовая бригада, поработал и все. Конечно, это формируется коллектив с определенными своими традициями. 1 августа у нас День белорусских студенческих отрядов. «День в отряде» – проект будет интересный, где наши почетные гости также примут участие в работе вместе с бойцами студенческих отрядов. 5 августа запланирован творческий фестиваль студенческих отрядов. Мы его планируем провести на территории первой в Республике Беларусь молодежной стройки – это наш Августовский канал.