Этот белорус создаёт из эпоксидной смолы шедевры. Показываем уникальные предметы интерьера

Не мебель, а произведение искусства. Виталий Супранович из Вилейского района создает из эпоксидной смолы чудо. Вы только посмотрите на эти столики и стулья. Живая капсула природы. Шишки, мох, сухоцветы сияют как в драгоценных кристаллах.
Не мебель, а произведение искусства. Виталий Супранович из Вилейского района создает из эпоксидной смолы чудо. Вы только посмотрите на эти столики и стулья. Живая капсула природы. Шишки, мох, сухоцветы сияют как в драгоценных кристаллах.
Виталий Супранович, мастер по эпоксидной смоле:
Елка сухая была, подгнившая. Внутри мох залит. Посмотришь, как бы в голове продумаешь, что сделать, как будет смотреться. Здесь шишки залил, захотелось такой стол сделать.
По профессии Виталий – газоэлектросварщик и строитель. Признается, творческая жилка от бабушки с дедушкой. Они умели все – строить, шить, плести корзинки. Три года назад гены и проснулись. Увидел шедевры из эпоксидки на просторах интернета, рискнул и не пожалел.
Подробности в видео.