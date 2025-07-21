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Этот белорус создаёт из эпоксидной смолы шедевры. Показываем уникальные предметы интерьера

21 июля 2025 13:55
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Не мебель, а произведение искусства. Виталий Супранович из Вилейского района создает из эпоксидной смолы чудо. Вы только посмотрите на эти столики и стулья. Живая капсула природы. Шишки, мох, сухоцветы сияют как в драгоценных кристаллах.

Этот белорус создаёт из эпоксидной смолы шедевры. Показываем уникальные предметы интерьера-2

Виталий Супранович, мастер по эпоксидной смоле:
Елка сухая была, подгнившая. Внутри мох залит. Посмотришь, как бы в голове продумаешь, что сделать, как будет смотреться. Здесь шишки залил, захотелось такой стол сделать.

Этот белорус создаёт из эпоксидной смолы шедевры. Показываем уникальные предметы интерьера-4

По профессии Виталий – газоэлектросварщик и строитель. Признается, творческая жилка от бабушки с дедушкой. Они умели все – строить, шить, плести корзинки. Три года назад гены и проснулись. Увидел шедевры из эпоксидки на просторах интернета, рискнул и не пожалел.

Подробности в видео.

# Творчество # Хобби

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