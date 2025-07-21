Этот белорус создаёт из эпоксидной смолы шедевры. Показываем уникальные предметы интерьера

Не мебель, а произведение искусства. Виталий Супранович из Вилейского района создает из эпоксидной смолы чудо. Вы только посмотрите на эти столики и стулья. Живая капсула природы. Шишки, мох, сухоцветы сияют как в драгоценных кристаллах.

Виталий Супранович, мастер по эпоксидной смоле:

Елка сухая была, подгнившая. Внутри мох залит. Посмотришь, как бы в голове продумаешь, что сделать, как будет смотреться. Здесь шишки залил, захотелось такой стол сделать.