В его руках рождаются шедевры. Этот мастер создаёт уникальные деревянные часы
Властелин времени или код Мартынюка. Дом мастера в Дзержинске видно издалека. Такое ощущение, что попадаешь к волшебнику. Уже 15 лет Андрей Михайлович занимается деревянной механикой и создает восхитительные часы. Словно на старинной гравюре, переносишься в домашний цех. Кулибин творит сутки напролет и полностью погружен в свой космос. Модель солнечной системы, секция по мотивам «Отелло» и бесконечное количество шестеренок. В его руках рождаются шедевры.
Андрей Мартынюк, мастер народных художественных промыслов Дзержинского районного центра культуры и народного творчества:
Эйнштейн будет показывать язык по часам. Беларусь-часы в виде дуба, символ надежности, а крона в виде карты Беларуси. Есть часы в Дубае у принцев, я знаю восточное прикладное искусство, оно очень развитое и очень серьезное, конкурировать с ними практически невозможно. Когда часы запустили, был восторг.
Колоритный стимпанк! Металлические в часах лишь оси, все остальное – чистое дерево. Кварц использует только в небольших часах, в объемных хронометрах – чистая механика. Творчество было всегда. Работал инженером электросвязи и занимался резьбой по дереву. Почти 40 лет назад смастерил первые часы. Чтобы выработать фирменную технологию, самородку понадобилось время. Из березовой фанеры создает детали, внешний корпус из солидного дуба, ясеня и бука. Секреты под замком не держит и готов поделиться с начинающими.
Подробности в видео.