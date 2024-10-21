В его руках рождаются шедевры. Этот мастер создаёт уникальные деревянные часы

Властелин времени или код Мартынюка. Дом мастера в Дзержинске видно издалека. Такое ощущение, что попадаешь к волшебнику. Уже 15 лет Андрей Михайлович занимается деревянной механикой и создает восхитительные часы. Словно на старинной гравюре, переносишься в домашний цех. Кулибин творит сутки напролет и полностью погружен в свой космос. Модель солнечной системы, секция по мотивам «Отелло» и бесконечное количество шестеренок. В его руках рождаются шедевры.

Андрей Мартынюк, мастер народных художественных промыслов Дзержинского районного центра культуры и народного творчества:

Эйнштейн будет показывать язык по часам. Беларусь-часы в виде дуба, символ надежности, а крона в виде карты Беларуси. Есть часы в Дубае у принцев, я знаю восточное прикладное искусство, оно очень развитое и очень серьезное, конкурировать с ними практически невозможно. Когда часы запустили, был восторг.