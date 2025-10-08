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Лукашенко поздравил коллектив БГУКИ с 50-летием со дня основания

08 октября 2025 07:26
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Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств с 50-летием со дня основания данного учреждения образования. Как отметил глава государства, благодаря неустанному труду нескольких поколений педагогов университет является известным учреждением образования в Беларуси и далеко за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил коллектив БГУКИ с 50-летием со дня основания-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Продолжая добрые традиции, Вы с гордостью выполняете задачу по воспитанию современных представителей сферы культуры. Ваши выпускники – увлеченные делом высококвалифицированные специалисты, которые ежедневно наполняют духовную сокровищницу нашей страны созидательным содержанием, вносят вклад в развитие национального искусства и достойно представляют свою Родину на международной арене.

Президент выразил убеждение, что и в дальнейшем деятельность вуза будет такой же плодотворной, самоотверженной и богатой на новые свершения.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Высшее образование в Беларуси

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