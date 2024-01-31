«Всё исходит от Президента». Что такое белорусская самобытность – мнение

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пунинский, инспектор по кадрам центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Минского района:
Белорусская самобытность – это умение быть миротворцем. Все исходит от Президента. Он говорит: я первый в драку не полезу, но я свою страну отстою. Поэтому мы никогда первыми не полезем в драку, и в том наша самобытность, что мы уважаем друг друга.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
В этом самобытность, что мы такие добрые и хорошие?
Евгений Пунинский:
Может, не все добрые и хорошие, но все относятся с пониманием к тому, что происходит у нас. Мы камнями не забросаем. У нас такого нет.