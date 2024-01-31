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Не «фу, деревенщина», а «спасибо тебе, деревня» – мнение молодёжи о самобытности з вёскi

31 января 2024 17:33
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Традиции размываются в урбанистическом обществе, когда города растут, глобализация и так далее. А вот самобытность – это з вёскi, ад зямлi. Неужели наша самобытность – это деревенщина?

Не «фу, деревенщина», а «спасибо тебе, деревня» – мнение молодёжи о самобытности з вёскi-1

Александра Шевченко, учащаяся Колледжа бизнеса и права:
Я бы вообще убрала понятие «деревенщина», потому что мне кажется, что в Беларуси, где мы должны быть сплоченными и едиными, называть кого-то городскими, а кого-то деревенщиной – это очень неправильно. Я разговаривала со своими знакомыми из других стран, и на самом деле прозвучало очень много прилагательных: дружелюбные, гостеприимные. Мои знакомые охарактеризовали это двумя словами – мирные эльфы.

Евгений Пустовой:
А эльфы – это уже не наше, так что привет вашим знакомым.

Не «фу, деревенщина», а «спасибо тебе, деревня» – мнение молодёжи о самобытности з вёскi-4

Артем Садовский, студент Белорусского государственного университета:
Мы не должны говорить: «Фу, деревенщина». Мы говорим: «Спасибо тебе, деревня».

Евгений Пустовой:
А вы сами откуда? Из города?

Артем Садовский:
Из города.

Евгений Пустовой:
Так я поздравляю вас, у вас нормальное мышление.

Пустовой: почему вышиванка считается каким-то штампом национализма? Это белорусское, и точка – подробности.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Евгений Пустовой

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