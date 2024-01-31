Не «фу, деревенщина», а «спасибо тебе, деревня» – мнение молодёжи о самобытности з вёскi

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Традиции размываются в урбанистическом обществе, когда города растут, глобализация и так далее. А вот самобытность – это з вёскi, ад зямлi. Неужели наша самобытность – это деревенщина?

Александра Шевченко, учащаяся Колледжа бизнеса и права:

Я бы вообще убрала понятие «деревенщина», потому что мне кажется, что в Беларуси, где мы должны быть сплоченными и едиными, называть кого-то городскими, а кого-то деревенщиной – это очень неправильно. Я разговаривала со своими знакомыми из других стран, и на самом деле прозвучало очень много прилагательных: дружелюбные, гостеприимные. Мои знакомые охарактеризовали это двумя словами – мирные эльфы. Евгений Пустовой:

А эльфы – это уже не наше, так что привет вашим знакомым.