В Могилёве обсудили акценты и ориентиры в работе региональных СМИ

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Это раньше было три телеканала, пять газет и одна радиоточка. А теперь человек, особенно молодой, особенно со смартфоном, у него огромное количество каналов информации: и Telegram-каналы, и соцсети, и странички наших всевозможных СМИ, которые доступны через интернет. И эти новости появляются каждую секунду. А то и в секунду несколько. Это такая борьба за глаза и уши. Здесь нужно добиться авторитета, чтобы ваш канал коммуникации, ваше СМИ было востребовано и человек знал, что ему можно доверять.

Модернизация медиапространства будет продолжена. Среди первоочередных задач – обновление автопарка СМИ.