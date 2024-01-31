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В Могилёве обсудили акценты и ориентиры в работе региональных СМИ

31 января 2024 17:32
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Акценты и ориентиры в работе региональных СМИ обсудили на коллегии главного управления идеологической работы в Могилеве. За минувший год работа прессы была переформатирована. На фоне традиционных медиаресурсов увереннее зазвучали цифровые платформы.

В Могилёве обсудили акценты и ориентиры в работе региональных СМИ-1

Сегодня, 31 января, информационный ландшафт Могилевской области представлен 18 сетевыми изданиями, 12 из которых были созданы в 2023 году. В соцсетях, мессенджерах и видеохостингах новости освещают порядка 200 аккаунтов государственных СМИ. Результат комплексного подхода дал заметный прирост подписчиков. Их число выросло в разы. Главными ориентирами белорусской журналистики по-прежнему остаются профессионализм, оперативность и честность.

В Могилёве обсудили акценты и ориентиры в работе региональных СМИ-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Это раньше было три телеканала, пять газет и одна радиоточка. А теперь человек, особенно молодой, особенно со смартфоном, у него огромное количество каналов информации: и Telegram-каналы, и соцсети, и странички наших всевозможных СМИ, которые доступны через интернет. И эти новости появляются каждую секунду. А то и в секунду несколько. Это такая борьба за глаза и уши. Здесь нужно добиться авторитета, чтобы ваш канал коммуникации, ваше СМИ было востребовано и человек знал, что ему можно доверять.

Модернизация медиапространства будет продолжена. Среди первоочередных задач – обновление автопарка СМИ.

# СМИ Беларуси # общество # Владимир Перцов

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