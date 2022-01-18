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«Думали, что захлебнёмся». История чудесного спасения в новогоднюю ночь

18 января 2022 19:22
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Новости Беларуси. В канун профессионального праздника спасателей в Дятлово открыли новое пожарное депо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Думали, что захлебнёмся». История чудесного спасения в новогоднюю ночь-1

На бок, а потом еще раз перевернулись. Уже на крышу.  

Она до сих пор приходит в себя от шока. Новый год для Ядвиги Чешик начался с ДТП. После встречи праздника у родных вместе с дочкой возвращалась домой, но рядом с Дятлово на скользкой дороге машину занесло.  

«Думали, что захлебнёмся». История чудесного спасения в новогоднюю ночь-4

Ядвига Чешик, жительница Новогрудка:  
Мы думали, что захлебнемся. Ведь мы ввалились в речку. И все, вода прибывает в салон. Прибывает, уже мне по сюда вода дошла, и вижу, парень с косогора бежит к нам. Сначала освободил, дочка была за рулем. Чтобы Бог послал ему всего доброго. Что есть такие люди. Понимаете, если бы не этот парень, я не знаю, сколько бы мы пробыли бы в воде.  

«Думали, что захлебнёмся». История чудесного спасения в новогоднюю ночь-7

Женщина теперь называет спасателя не иначе, как своим ангелом-хранителем. Но местные жители знают, в Дятловском отделе МЧС каждый – герой. И на пожарах, и в ДТП, и во время рыбалки на тонком льду не раз они приходили на помощь. За то, что не бросили в беде, причем часто рискуя собственной жизнью, жители пишут благодарности. Но не словом, а делом заслужили достойный подарок ко Дню спасателя.  

Караник на открытии пожарного депо в Дятлово: «В зоне внимания окажутся все остальные экстренные службы» (здесь подробности).  

# Спасение # общество # Ядвига Чешик # Галина Буро # Фотофакт

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