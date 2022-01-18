«Думали, что захлебнёмся». История чудесного спасения в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. В канун профессионального праздника спасателей в Дятлово открыли новое пожарное депо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На бок, а потом еще раз перевернулись. Уже на крышу.

Она до сих пор приходит в себя от шока. Новый год для Ядвиги Чешик начался с ДТП. После встречи праздника у родных вместе с дочкой возвращалась домой, но рядом с Дятлово на скользкой дороге машину занесло.