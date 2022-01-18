Караник на открытии пожарного депо в Дятлово: «В зоне внимания окажутся все остальные экстренные службы»

Новости Беларуси. В канун профессионального праздника спасателей в Дятлово открыли новое пожарное депо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Просторное новое пожарное депо. До этого дятловские спасатели ютились в неприспособленном старинном здании бывшей синагоги.

Сергей Казущик, начальник Дятловского районного отдела МЧС:

Давно ждали, хотели, конечно, лучшего быта, лучших условий для наших подчиненных работников. Вот наша мечта осуществилась. Имеются помещения и для сушки боевой одежды, и для помывки стиральная машина, помещение для мойки боевой одежды после ликвидации пожаров.

Учебный класс и конференц-зал, комната приема пищи, гардеробные и душевые, а для поддержки хорошей физической формы есть тренажерный зал. А вот и первые гости – Ирине Журской не терпелось посмотреть, где будет теперь работать муж. В первый же день всей семьей пришли на экскурсию.

Ирина Журская, жительница Дятлово:

Рада, что в новых комфортных условиях будет работать. Будем рады провожать его на работу. Главное, чтобы было поменьше пожаров, выездов. А мы будем ждать дома.

В новом здании разместятся райотдел МЧС и пожарная аварийно-спасательная часть на 64 человека. Для новоселов – икона Божией Матери «Неопалимая купина» – хранительница тех, кто борется с огнем. А еще пожарные машины. И не только в виде тортов. Вадим Синявский: белорусскими спасателями за год эвакуированы более 6 тысяч человек – читайте здесь.

Галина Буро, корреспондент:

Подарки, как и положено, боевые. Две новенькие автоцистерны с большим запасом воды – на 5 и 10 тонн. Кстати, эта машина может потушить среднестатистический пожар без дозаправки. Автоцистерны внутри с полным комплектом оборудования. Пожарное депо обошлось почти в четыре миллиона рублей. Финансирование республиканское и местное. Переоснащение экстренных служб в регионе продолжат.