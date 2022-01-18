«Водичка волшебная». Что говорят люди, которые решились окунуться в прорубь перед Крещением?

Новости Беларуси. Православные белорусы готовятся отметить важнейший христианский праздник. 18 января сочельник – время приготовления ко дню Богоявления или Крещения Господня, когда по церковному преданию Спаситель был крещен в водах реки Иордан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В храмах проходят торжественные литургии. А после начался чин освящения воды. Считается, что она в этот день обладает большой силой. Ее не только пьют, ею также окропляют дома. Ну, а самая любимая народная традиция Крещения – окунание в прорубь. Праздничные купания начались в шесть вечера. Только в Минске в 2022 году оборудовано семь мест, где нырять в ледяную воду можно безопасно. У одной из купелей работает наш корреспондент Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Крещенский сочельник. На столбике термометра -10. А желающих окунуться в ледяную воду от этого меньше не становится. Как говорят опытные моржи, чем ниже температура на термометре, тем больше задор и хорошее настроение. Если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то современным моржам повезло чуть меньше тех, которые окунались в далеком 1940 году. Именно тогда был самый холодный крещенский сочельник. Тогда температура на термометрах опустилась до -37 градусов. А вот само Крещение 19 января самое холодное было в 1968 году. Здесь купания стартовали в 18:00. Мы уже успели пообщаться с теми, кто окунулся в воду.

– Водичка волшебная, она чудная и волшебная. И очень целительная.

– Я смотрю, вы так лихо, наверное, не новичок?

– Конечно, не новичок.

– Как давно?

– Лет 25, а то и больше.

– Великолепные ощущения, рекомендую всем. Но постепенно.

– Чтобы окунаться, закалялись?

– Разумеется, без этого никак. Я, вообще-то, новичок, второй год. Великолепные ощущения, помолодел, наверное, на лет 5-10. Чувство молодости. «Господь Бог мороз дал нам». Посмотрите, как депутат Олег Гайдукевич окунулся в прорубь (здесь подробнее).

Вероника Кудринецкая:

Напомню, что в эту ночь в Минске организовано семь мест для купания. Все они оборудованы по антиковидным стандартам. Здесь организаторы установили баню, раздевалки (мужскую и женскую), можно выпить горячего чаю. Теплые палатки будут работать здесь до полуночи завтрашнего дня. Поэтому у всех желающих есть время окунуться в купель в комфортных условиях.

Я сегодня уже окунался в другом месте, а сейчас буду здесь. Окунаюсь я буквально год. Начал для себя неожиданно, но это увлечение так меня захватило, что я каждую неделю обязательно стараюсь окунуться.

С праздником, дорогие наши друзья. С Крещением. Настроение великолепное. Это и духовное какое-то очищение, и физическое. Настрой трепетный, особый. Это здорово.