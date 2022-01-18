«Водичка волшебная». Что говорят люди, которые решились окунуться в прорубь перед Крещением?
Новости Беларуси. Православные белорусы готовятся отметить важнейший христианский праздник. 18 января сочельник – время приготовления ко дню Богоявления или Крещения Господня, когда по церковному преданию Спаситель был крещен в водах реки Иордан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В храмах проходят торжественные литургии. А после начался чин освящения воды. Считается, что она в этот день обладает большой силой. Ее не только пьют, ею также окропляют дома.
Ну, а самая любимая народная традиция Крещения – окунание в прорубь. Праздничные купания начались в шесть вечера. Только в Минске в 2022 году оборудовано семь мест, где нырять в ледяную воду можно безопасно.
У одной из купелей работает наш корреспондент Вероника Кудринецкая.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Крещенский сочельник. На столбике термометра -10. А желающих окунуться в ледяную воду от этого меньше не становится. Как говорят опытные моржи, чем ниже температура на термометре, тем больше задор и хорошее настроение. Если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то современным моржам повезло чуть меньше тех, которые окунались в далеком 1940 году. Именно тогда был самый холодный крещенский сочельник. Тогда температура на термометрах опустилась до -37 градусов. А вот само Крещение 19 января самое холодное было в 1968 году. Здесь купания стартовали в 18:00. Мы уже успели пообщаться с теми, кто окунулся в воду.
– Водичка волшебная, она чудная и волшебная. И очень целительная.
– Я смотрю, вы так лихо, наверное, не новичок?
– Конечно, не новичок.
– Как давно?
– Лет 25, а то и больше.
– Великолепные ощущения, рекомендую всем. Но постепенно.
– Чтобы окунаться, закалялись?
– Разумеется, без этого никак. Я, вообще-то, новичок, второй год. Великолепные ощущения, помолодел, наверное, на лет 5-10. Чувство молодости.
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Вероника Кудринецкая:
Напомню, что в эту ночь в Минске организовано семь мест для купания. Все они оборудованы по антиковидным стандартам. Здесь организаторы установили баню, раздевалки (мужскую и женскую), можно выпить горячего чаю. Теплые палатки будут работать здесь до полуночи завтрашнего дня. Поэтому у всех желающих есть время окунуться в купель в комфортных условиях.
Я сегодня уже окунался в другом месте, а сейчас буду здесь. Окунаюсь я буквально год. Начал для себя неожиданно, но это увлечение так меня захватило, что я каждую неделю обязательно стараюсь окунуться.
С праздником, дорогие наши друзья. С Крещением. Настроение великолепное. Это и духовное какое-то очищение, и физическое. Настрой трепетный, особый. Это здорово.
Вероника Кудринецкая:
Несмотря на отличное настроение, которое сейчас царит здесь, медики и епархия напоминают, что православным верующим в крещенский сочельник, особенно тем, кому 65+, все-таки следует поберечь себя и остаться дома. Потому что окунание в холодную воду – это большой стресс для организма. Могут обостриться хронические заболевания. А для тех, кто все-таки решил окунуться в ледяную воду, нужно хорошо оценить свои силы. Врачи напоминают: находиться в воде можно не больше 30 секунд. Многие из тех, кто окунается не до конца, понимают духовную составляющую. Некоторые из людей делают это, потому что это дань моде или возможность испытать свои силы.