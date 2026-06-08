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Белорусские спасатели устранили последствия непогоды в Беларуси

08 июня 2026 09:12
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Белорусские спасатели устранили последствия непогоды в Беларуси-0

В прошедшие сутки на территории республике наблюдался комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений, информирует официальный Telegram-канал МЧС Беларуси.

Так, вследствие прохождения грозы, сильного ливня и шквалистого ветра с порывами 15-20 м/с в Гомельской области зарегистрированы три случая падения деревьев. Сотрудники МЧС провели их распиловку и уборку.

В Витебской области МЧС привлекалось к уборке упавшего дерева в Чашникском районе.

8 июня утром в Минской области подразделениями МЧС три раза оказывалась помощь в откачке воды из подтопленных подворий жилых домов в Солигорске и Слуцке.

Согласно оперативным данным, пострадавших нет. 

Фото: скриншот видео в Telegram-канале МЧС Беларуси

# МЧС Беларуси # Погода в Беларуси

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