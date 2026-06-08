Лукашенко: выбранный десятилетия назад курс на сближение с Пекином доказал свою абсолютную точность

Выбранный десятилетия назад курс на сближение с Пекином доказал свою абсолютную точность – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер отметил, что результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах. Переходя к деталям сотрудничества, Александр Лукашенко подчеркнул – безупречное выполнение Минском всех взятых на себя обязательств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемый товарищ Хань Чжэн, я еще раз хочу поприветствовать вас в Беларуси. Хорошо, что вы приехали в это время к нам. У вас есть возможность ближе, на практике познакомиться с нашей страной, поэтому я предложил вам не торопиться домой. В Китае все нормально.

Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику.

Всепогодное и всестороннее сотрудничество привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес к Китайской Народной Республике. Руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Господин Хань Чжэн, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.