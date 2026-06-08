Более 90 многоквартирных домов строят в Минске

Более 90 многоквартирных домов строят сейчас в Минске. В первой половине 2026 года в столице уже сдали 117 тысяч квадратных метров жилья, а до конца месяца планируют ввести еще 9 высоток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Параллельно с новыми кварталами строители активно возводят и социальную инфраструктуру. Так, уже осенью на Долгиновском тракте откроют новую инфекционную больницу и общежитие для ее медперсонала. Масштабная реконструкция идет в 6-й клинической больнице и городском онкодиспансере. Новые школы и детские сады растут как в самой столице, так и в городах-спутниках.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Строительство детских школ осуществляется в микрорайоне Сокол. Общеобразовательная школа, которую планируется вести в эксплуатацию к сентябрю следующего года. Также УКСом Мингорисполкома в городе-спутнике Смолевичи планируется к вводу в текущем году два многоквартирных жилых дома. Уже введена в эксплуатацию общеобразовательная школа, которая также откроется к 1 сентября. К декабрю месяцу планируется обеспечить ввод в эксплуатацию детского садика.

Параллельно в Минске продолжается строительство новых станций метро и очистных сооружений. В районе улицы Орловской полным ходом идут работы в Парке народного единства, завершается возведение здания Национального исторического музея, которое по форме повторит контуры нашей страны.