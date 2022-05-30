«Мы искренне благодарны». 47 человек выпускаются из специализированного лицея МВД

Новости Беларуси. Последний звонок 30 мая прозвенел и для выпускников специализированного лицея МВД. В 2022 году со стенами лицея прощаются 47 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Последний звонок 30 мая прозвенел и для выпускников специализированного лицея МВД. В 2022 году со стенами лицея прощаются 47 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С юных лет они знают, что такое патриотизм, служба Родине и преданность долгу. Лицеисты проходят серьезную подготовку. Кроме общеобразовательных предметов, осваивают и специализированные дисциплины. Например, обязательно изучение уголовного права, большое внимание уделяется спорту. Трогательный праздник с ребятами разделил министр внутренних дел. Напутствуя выпускников, Иван Кубраков отметил их стремление быть настоящими защитникам, поблагодарил преподавателей и родителей ребят.
Иван Кубраков на линейке в лицее МВД: «Здесь воспитывают настоящих людей». Подробнее.
Дмитрий Окинк, учащийся специализированного лицея МВД:
В лицее меня научили ценить и дорожить дружбой и товарищами. Дальше я собираюсь учиться в Могилевском институте МВД, так как мне ближе к родному дому.
Игорь Тумелевич, учащийся специализированного лицея МВД:
Совсем скоро начнется новый отрезок нашей жизненной дороги. Мы приехали сюда из разных уголков страны и нашли друзей. Дружба, которую мы обрели здесь, самая крепкая. Мы помогали друг другу советом и делом, развивались и становились лучше. Мы искренне благодарны педагогам, курсовым офицерам, руководству и всем сотрудникам лицея.
Впереди у выпускников еще один важный и ответственный этап – поступление в вуз. Кстати, большинство только на время расстанутся с жизнью по уставу. 46 мальчишек решили связать свою профессиональную жизнь с милицией.