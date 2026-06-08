От АПК до фармацевтики: перспективы совместных проектов Беларуси и Кубы обсудили в Минске

Беларусь и Куба укрепляют связи в сельском хозяйстве, фармацевтике и промышленной кооперации. Перспективы совместных проектов обсудили председатель Палаты представителей и Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог между Минском и Гаваной остается стабильным. Сотрудничество идет по всем направлениям. Особое внимание – продовольственной безопасности. Беларусь готова делиться передовыми технологиями в аграрном секторе – именно эта сфера сейчас больше всего интересует кубинских партнеров. Еще одна точка взаимного интереса – медицина. Куба намерена расширять закупки белорусских лекарств, а также развивать совместное производство фармацевтических препаратов.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Уделяем особое внимание межпарламентскому взаимодействию с Кубой, в частности, как на двустороннем уровне, так и на международных парламентских площадках. У нас очень активно работают группы дружбы между двумя парламентами. И особенность работы группы дружб в последнее время обозначается тем, что они концентрируются на обсуждении конкретных вопросов.

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

У нас всегда очень традиционные хорошие отношения между народами, между парламентами, между Президентами. Так что отношения прекрасны. И экономические отношения – всегда есть потенциал. Мы хотим усилить экспорт Кубы в братскую Беларусь. Мы хотим совместные работы, дела, совместные проекты.

В свою очередь наша страна готова поддерживать партнеров в любые времена. В Минске с тревогой наблюдают за ситуацией вокруг Кубы, которая столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Чтобы не допустить гуманитарного кризиса, Беларусь по решению правительства и с согласия главы государства готовит к отправке специальный груз. Гаване передадут 30 тонн сухого молока и более 3,5 тонн медикаментов. Помощь доставят в самое ближайшее время.