«Без расставаний не было бы встреч». Как прошли последние звонки в белорусских школах?

Новости Беларуси. Торжественные линейки по случаю окончания учебного года прошли 30 мая в белорусских школах, гимназиях и лицеях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенным этот день стал для выпускников – для 52 тысяч ребят прозвенел последний звонок. В первой могилевской гимназии были слышны трели почти сотни маленьких колокольчиков. Так трогательно ребята решили попрощаться со школой. У каждого из них на память останется крохотный символ детства. Выпускники подготовили праздничный концерт, где было место и для юмора, и для слез. Сотни роз и тысячи слов благодарности учителям, которые на протяжении 11 лет делали все, чтобы помочь ребятам выбрать свой путь и приблизиться к мечте. Выпускники на последний звонок возложат цветы у стелы «Минск – город-герой». Подробнее.

Александра Бондарева, выпускница Могилевской городской гимназии № 1:

Мне повезло немного больше, чем моим одноклассникам. Я уже зачислена в прекрасное учебное заведение в Москве. Мне уже намного проще, я не так сильно переживаю. Могу сказать, что гимназия действительно помогла мне добиться этой цели, потому что она научила меня трудиться.

Зидан Увайна, выпускник Могилевской городской гимназии № 1:

Ни разу не помню, чтобы приходил в гимназию и было как-то напряженно. Или боялся чего-то. Прекрасное заведение, естественно, жалко уходить отсюда.

Екатерина Груммо, выпускница Могилевской городской гимназии № 1:

Пока была репетиция последнего звонка, я потеряла ощущение того, что заканчивается школа. Просто сейчас закончится учебный год, а в августе я снова за учебниками, возьму их. И с 1 сентября за партой буду поднимать руку, зарабатывать новые оценки. Конечно, немного страшно: что-то интересное впереди, неизведанное. Но без расставаний не было бы встреч.