В Гродно 17-26 июня пройдет масштабное мобилизационное учение

В Гродненской области с 17 по 26 июня в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил состоится мобилизационное учение. В мероприятиях примут участие военные комиссариаты, информирует БЕЛТА.

Как сообщил военный комиссар Гродненской области Игорь Ходаровский, на учениях отработают вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов посредством призыва военнообязанных на военные сборы с последующим их участием в учении. Призванные военнообязанные будут оттачивать военные знания, изучат работу с вооружением и военной техникой, научатся выполнять поступающие от руководителей учений задачи, которые требуют оперативных решений и действий. В том числе предусмотрена отработка вопросов оповещения и явки военнообязанных и транспортных средств в пункты предварительного сбора. Граждане получат повестки о необходимости прибыть в пункты сбора военнообязанных для сверки личных данных.

Также возможно привлечение сил спецопераций с целью создания обстановки, которая будет приближена к реальной. Граждан предупреждают о потенциальных звуках взрывов имитационных средств и выстрелов холостых боеприпасов, возможных ограничениях движения по отдельным улицам влизи военных комиссариатов.

«Учение носит плановый характер и проводится в целях отработки задач, стоящих перед военными комиссариатами Гродненской области», – пояснил Ходаровский.