Мобильный туристический инфоцентр «Москва» завершил работу в Минске

Организаторы сделали ставку на современные технологии: минчане строили маршруты для поездок в столицу России, участвовали в командных квизах и отправлялись в виртуальные туры по улицам Белокаменной с помощью специальных очков. Особой популярностью пользовались гастрономические презентации: гостей угощали фирменным чаем «Москва» с нотками апельсина, земляники и смородины.

Мы удивились, когда увидели, что здесь продают московский чай. Но он оказался действительно очень вкусным, довольно необычный вкус. Освежает в такую погоду, прямо сейчас самое то.

Владимир Панов, специалист информационного центра «Москва»:

Большой популярностью у минчан пользуется раздел этого приложения по маршрутам. То есть это тематические маршруты, которые существуют сезонные внутри той же Москвы, о которой мы рассказываем. Но вообще это существует и в разных регионах, которые можно выбрать внутри приложения. У нас самые основные вопросы: «Когда мы еще вернемся сюда?».

Успех мероприятия укрепили туристические связи Минска и Москвы. По итогам 2025 года взаимный поток туристов вырос почти на треть – после подписания меморандума о сотрудничестве. Впереди – создание межрегиональных маршрутов и внедрение цифровых платформ. Уже сейчас между городами еженедельно выполняется более 90 авиарейсов и курсируют поезда «Ласточка».