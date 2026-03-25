Правительство утвердило плановые показатели ввода жилья по регионам на 2026 год

Правительство установило задания для регионов по вводу жилья в 2026 году. Постановление подписал премьер‑министр Александр Турчин. Документ определяет общий объем строительства и поквартальный график ввода объектов. В эксплуатацию должны быть введены четыре миллиона квадратных метров жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В план включены дома, строящиеся по государственному заказу, с использованием господдержки, а также арендное жилье. Постановление устанавливает квартальные ориентиры. В первые три месяца регионы должны обеспечить не менее 15 % годового объема. В первом полугодии – 35 %. За девять месяцев – 65 % от плана. Такой график позволяет равномерно распределить строительство и избежать перегрузки в конце года.

Документ также дополняет перечень объектов‑долгостроев, которые будут приниматься по фактическому состоянию. В список включены пять домов в Гомеле и Гродно с высокой степенью готовности. Их планируют вовлечь в хозяйственный оборот и завершить в приоритетном порядке. Выполнение утвержденных заданий должно обеспечить стабильные темпы строительства и повысить доступность жилья для людей.