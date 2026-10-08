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Новости по тегу #Дороги

Транспортный комплекс Беларуси заготовит более 250 тыс. тонн противогололедных материалов к зиме
08 октября 2026 06:11

Транспортный комплекс Беларуси заготовит более 250 тыс. тонн противогололедных материалов к зиме

В Минске 1 и 2 октября ограничат движение на ряде центральных улиц и магистралей
01 октября 2026 06:54

В Минске 1 и 2 октября ограничат движение на ряде центральных улиц и магистралей

Такси под контролем! ГАИ проведет профилактические рейды по всей Беларуси с 1 по 9 октября
01 октября 2026 06:04

Такси под контролем! ГАИ проведет профилактические рейды по всей Беларуси с 1 по 9 октября

В Латвии собираются убрать города Беларуси и РФ с дорожных указателей
15 сентября 2026 14:17

В Латвии собираются убрать города Беларуси и РФ с дорожных указателей

В Минске ограничили движение транспорта в связи с празднованием Дня города
12 сентября 2026 10:53

В Минске ограничили движение транспорта в связи с празднованием Дня города

Дорожные службы Минской области готовятся к зимнему сезону
10 сентября 2026 15:21

Дорожные службы Минской области готовятся к зимнему сезону

Готовность – 40%. Продолжается строительство дороги между Колядичами и Гатово
08 сентября 2026 07:49

Готовность – 40%. Продолжается строительство дороги между Колядичами и Гатово

Как обстоят дела с сертификацией СПМ в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»
07 сентября 2026 08:53

Как обстоят дела с сертификацией СПМ в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

Более 630 км местных дорог приведут в порядок в Минской области в 2026 году
07 сентября 2026 07:55

Более 630 км местных дорог приведут в порядок в Минской области в 2026 году

Повышений пенсий и новые правила на ключевых автострадах – важные изменения для белорусов с 1 сентября
01 сентября 2026 17:53

Повышений пенсий и новые правила на ключевых автострадах – важные изменения для белорусов с 1 сентября

В Витебске на маршруты выйдут 2 новых трамвая белорусского производства
01 сентября 2026 08:03

В Витебске на маршруты выйдут 2 новых трамвая белорусского производства

В Минске открыли движение по мосту через Свислочь после масштабной реконструкции
28 августа 2026 17:38

В Минске открыли движение по мосту через Свислочь после масштабной реконструкции