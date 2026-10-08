Новости по тегу #Дороги

Учитывают опыт прошлой зимы, которая стала одной из самых холодных за последние десятилетия.
МВД просит водителей и пассажиров заранее планировать свои маршруты.
Усиленный контроль связан с аварийностью на дорогах. С начала года с участием такси произошло 67 учетных ДТП.
Полная замена одного знака обойдется в среднем в 320 евро.
В Минске увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 1, 24 и 69. Столичная подземка также работает по измененному графику – интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях до полуночи составит 4 минуты, на Зеленолужской линии – 7 минут.
Работниками «Минскавтодор-Центра» уже накоплено свыше 20 тысяч тонн необходимых смесей.
Земляные работы на объекте уже завершены. Строителям осталось подготовить последний участок, протяженностью около 100 метров.
Не пропустите ток-шоу. Сегодня, 7 сентября, в 18.30.
Для продления срока службы полотна, применяют технологию поверхностной обработки – она позволяет сохранять качество дороги до пяти лет.
Выплаты пенсионерам увеличились в среднем на 5%, и теперь средний размер пенсии по возрасту достиг отметки в 1125 рублей.
Современные вагоны заметно превосходят предшественников: салоны оснащены кондиционерами и USB-разъемами у каждого посадочного места, а кабина водителя – удобная и просторная, со стеклами с обогревом.
Важнейшая транспортная артерия столицы вернулась к привычному ритму в рекордные сроки – менее чем за два месяца. Сократить время ремонта в разы удалось благодаря перекрытию движения.
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