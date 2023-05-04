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Ветерана Алексея Криштопова поздравили с 98-м днём рождения. Посмотрите на трогательные кадры

04 мая 2023 16:35
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Новости Беларуси. Всегда особое внимание в нашей стране – ветеранам. Многих с нами уже нет, но те, кто еще в строю, окружены заботой. Сегодня, 4 мая, с 98-м днем рождения поздравили Алексея Федоровича Криштопова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ветерана Алексея Криштопова поздравили с 98-м днём рождения. Посмотрите на трогательные кадры-1

Великую Отечественную он прошел вместе со своей боевой подругой «катюшей», знаменитой системой залпового огня. Не оставил службу и после. В силу возраста Алексей Федорович с трудом слышит и говорит, но добрые пожелания понятны и без слов.

Ветерана Алексея Криштопова поздравили с 98-м днём рождения. Посмотрите на трогательные кадры-4

Поблагодарить ветерана за мирное небо над Беларусью приехали сотрудники администрации Октябрьского района и других органов, а также активисты общественных объединений.  

Ветерана Алексея Криштопова поздравили с 98-м днём рождения. Посмотрите на трогательные кадры-7

Сергей Сборцев, заместитель главы администрации Октябрьского района:
Историческая память должна оставаться. С учетом изменяющихся условий происходящих и у наших соседей, и угроз внешних, народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. И мы, администрация района, наши общественные организации, шествующие предприятия, делаем все для того, чтобы в этот замечательный праздник чествовать наших ветеранов и никого не обделить вниманием.  

Ветерана Алексея Криштопова поздравили с 98-м днём рождения. Посмотрите на трогательные кадры-10

Здоровья и долголетия – такие звучали пожелания.  

Ветерана Алексея Криштопова поздравили с 98-м днём рождения. Посмотрите на трогательные кадры-13

Поздравления для Алексея Федоровича подготовили особенные: любимые композиции в исполнении оркестра и несколько танцевальных номеров.  

# Великая Отечественная война # общество # Алексей Криштопов # Сергей Сборцев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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