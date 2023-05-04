Ветерана Алексея Криштопова поздравили с 98-м днём рождения. Посмотрите на трогательные кадры

Новости Беларуси. Всегда особое внимание в нашей стране – ветеранам. Многих с нами уже нет, но те, кто еще в строю, окружены заботой. Сегодня, 4 мая, с 98-м днем рождения поздравили Алексея Федоровича Криштопова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великую Отечественную он прошел вместе со своей боевой подругой «катюшей», знаменитой системой залпового огня. Не оставил службу и после. В силу возраста Алексей Федорович с трудом слышит и говорит, но добрые пожелания понятны и без слов.

Поблагодарить ветерана за мирное небо над Беларусью приехали сотрудники администрации Октябрьского района и других органов, а также активисты общественных объединений.

Сергей Сборцев, заместитель главы администрации Октябрьского района:

Историческая память должна оставаться. С учетом изменяющихся условий происходящих и у наших соседей, и угроз внешних, народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. И мы, администрация района, наши общественные организации, шествующие предприятия, делаем все для того, чтобы в этот замечательный праздник чествовать наших ветеранов и никого не обделить вниманием.

Здоровья и долголетия – такие звучали пожелания.