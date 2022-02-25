Кухарев об участии в референдуме: «Каждый должен понимать, что он несёт ответственность за своё будущее»
Новости Беларуси. За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан в Минске составила почти 21 %. Нарушений на участках не выявлено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Помощник Президента по Минску: я смотрю сводки милиции, в том числе МЧС – обстановка спокойная. Подробности здесь.
В средней школе № 25 организовано два участка для голосования. Наблюдатели отмечают высокую явку. Микрорайон Брилевичи относительно молодой, поэтому среди голосующих много молодежи. Минчане приходят с самого утра, однако больше всего посещений – во второй половине дня. Участки оснащены всем необходимым. Особое внимание уделяют противоэпидемическим мерам. Есть средства индивидуальной защиты, соблюдается безопасная дистанция. Отдать свой голос на референдуме приходят и представители власти.
Ольга Мигунько:
Хочу высказать свою гражданскую позицию, поэтому считаю необходимым прийти и проголосовать. На выходные есть планы, поэтому решила проголосовать досрочно.
Татьяна Мелешко:
Досрочно, потому что в выходные дни не получается – семейные планы. А проголосовать нужно за будущее нашей страны, будущее наших детей. Нужно быть ответственным человеком, поэтому пришла голосовать.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Это очень важно для каждого, потому что каждый должен понимать, что он несет ответственность за свое будущее, своих детей, близких, родных. Конечно же, каждый должен прийти на избирательный участок и проголосовать, потому что мы сегодня формируем задел будущего Беларуси.
Ольга Чемоданова о голосовании на референдуме: «Молодежь, мне кажется, себя уже проявила» – читайте здесь.