Кухарев об участии в референдуме: «Каждый должен понимать, что он несёт ответственность за своё будущее»

Новости Беларуси. За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан в Минске составила почти 21 %. Нарушений на участках не выявлено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Помощник Президента по Минску: я смотрю сводки милиции, в том числе МЧС – обстановка спокойная. Подробности здесь.

В средней школе № 25 организовано два участка для голосования. Наблюдатели отмечают высокую явку. Микрорайон Брилевичи относительно молодой, поэтому среди голосующих много молодежи. Минчане приходят с самого утра, однако больше всего посещений – во второй половине дня. Участки оснащены всем необходимым. Особое внимание уделяют противоэпидемическим мерам. Есть средства индивидуальной защиты, соблюдается безопасная дистанция. Отдать свой голос на референдуме приходят и представители власти.

Ольга Мигунько:

Хочу высказать свою гражданскую позицию, поэтому считаю необходимым прийти и проголосовать. На выходные есть планы, поэтому решила проголосовать досрочно.

Татьяна Мелешко:

Досрочно, потому что в выходные дни не получается – семейные планы. А проголосовать нужно за будущее нашей страны, будущее наших детей. Нужно быть ответственным человеком, поэтому пришла голосовать.