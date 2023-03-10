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Икона, написанная на куске жести, несколько раз мироточила. Что необычного есть в храме Невского в Кобрине?

10 марта 2023 12:49
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При входе мы можем видеть в храме редкую икону Александра Невского приблизительно XIX века. Он изображен во весь рост. По заключению экспертов, эта икона довольно редкая для нашей местности.

Икона, написанная на куске жести, несколько раз мироточила. Что необычного есть в храме Невского в Кобрине?-1

Если на выходных вы оказались в Кобрине, Свято-Александро-Невский собор середины XIX века достоин вашего внимания. Живописный, пятиглавый, в форме креста. Он возвышается над рекой Мухавец на месте древнего замка. Чаша гармонии в городской суете. Отправляемся в святой тур.

Икона, написанная на куске жести, несколько раз мироточила. Что необычного есть в храме Невского в Кобрине?-4

Артемий Дячок, клирик кафедрального собора Святого Благоверного князя Александра Невского г. Кобрина:
Храм с небогатой, но довольно необычной историей. Постройка храм была начата в 1864 году местными крестьянами в честь отмены крепостного права. И в 1868 году храм уже был построен.

Икона, написанная на куске жести, несколько раз мироточила. Что необычного есть в храме Невского в Кобрине?-7

Интересно, что храм воздвигнут на месте братской могилы русских солдат, погибших во время Кобринского боя 15 июля 1812 года. В результате легендарной победы над армией Наполеона удалось оттянуть часть французских войск с Московского направления. Монумент возле собора – дань памяти и мужеству. Архитектором православной жемчужины стал Иван Каленкевич. В 1866-м на церковь водрузили позолоченные кресты от мастера Соколова из Санкт-Петербурга, и началась светлая история.

Икона, написанная на куске жести, несколько раз мироточила. Что необычного есть в храме Невского в Кобрине?-10

Артемий Дячок:
Причина закрытия храма в начале 1960-х годовв купол храма попала молния. И было решено советскими властями, что храм можно закрыть. Здесь было много чего, но поскольку люди были благочестивые и помнили, что здесь был храм, то не увенчалось успехом попытка преобразовать храм ни в дом культуры, ни в планетарий. В итоге здесь был открыт архив. А уже после того как храм передали церкви, буквально за год люди преобразовали бывший архив вновь в храм, и он был освящен.

Икона, написанная на куске жести, несколько раз мироточила. Что необычного есть в храме Невского в Кобрине?-13

В ходе перестройки немного изменили внешний вид, и 12 сентября 1990 года вновь освятили собор. Так возродилась церковная жизнь со службами, братством и воскресной школой. Внутри так же прекрасно, как и снаружи. Росписи поражают. Распускаются райские цветы, сияет ночное небо. В такой божественной галерее можно изучать православную историю в ликах и событиях.

Икона, написанная на куске жести, несколько раз мироточила. Что необычного есть в храме Невского в Кобрине?-16

Анастасия Макеева, корреспондент:
Такая особенность, что в вашем храме много наших белорусских святых. Здесь и Кирилл Туровский.

Икона, написанная на куске жести, несколько раз мироточила. Что необычного есть в храме Невского в Кобрине?-19

Артемий Дячок:
Встречаем взглядом различных святых. Елисей Преподобный (Елисей Лавришевский), Макарий Пинский, Дионисий Полоцкий. Это святой, преподобный мученик Афанасий, покровитель Брестчины. В храме множество икон святых, даже не совсем популярных и известных. Святая Светлана, мученица Татьяна, равноапостольная Нина Грузинская.

Икона, написанная на куске жести, несколько раз мироточила. Что необычного есть в храме Невского в Кобрине?-22

Каждый на острове света найдет свое. Поклонники архитектуры оценят поздний классицизм с элементами ретроспективно-русского стиля. Люди верующие зажгут свечи у иконы Святого Благоверного князя Александра Невского, в котором находится частица его мощей. Она привезена из Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга. С молитвами небесным заступникам свершаются чудеса.

Икона, написанная на куске жести, несколько раз мироточила. Что необычного есть в храме Невского в Кобрине?-25

Артемий Дячок:
Икона «Покрова Божьей матери». Она была написана усердными трудами людей, которые в трудные времена ездили на заработки. Икона была написана на необычном материале, куске жести. По сообщениям прихожан, несколько раз эта икона мироточила. На ней можно наблюдать разные драгоценности, которые люди приносили в благодарность.

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# Церковь # общество # Анастасия Макеева # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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