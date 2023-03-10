Икона, написанная на куске жести, несколько раз мироточила. Что необычного есть в храме Невского в Кобрине?

При входе мы можем видеть в храме редкую икону Александра Невского приблизительно XIX века. Он изображен во весь рост. По заключению экспертов, эта икона довольно редкая для нашей местности.

Если на выходных вы оказались в Кобрине, Свято-Александро-Невский собор середины XIX века достоин вашего внимания. Живописный, пятиглавый, в форме креста. Он возвышается над рекой Мухавец на месте древнего замка. Чаша гармонии в городской суете. Отправляемся в святой тур.

Артемий Дячок, клирик кафедрального собора Святого Благоверного князя Александра Невского г. Кобрина:

Храм с небогатой, но довольно необычной историей. Постройка храм была начата в 1864 году местными крестьянами в честь отмены крепостного права. И в 1868 году храм уже был построен.

Интересно, что храм воздвигнут на месте братской могилы русских солдат, погибших во время Кобринского боя 15 июля 1812 года. В результате легендарной победы над армией Наполеона удалось оттянуть часть французских войск с Московского направления. Монумент возле собора – дань памяти и мужеству. Архитектором православной жемчужины стал Иван Каленкевич. В 1866-м на церковь водрузили позолоченные кресты от мастера Соколова из Санкт-Петербурга, и началась светлая история.

Артемий Дячок:

Причина закрытия храма в начале 1960-х годов – в купол храма попала молния. И было решено советскими властями, что храм можно закрыть. Здесь было много чего, но поскольку люди были благочестивые и помнили, что здесь был храм, то не увенчалось успехом попытка преобразовать храм ни в дом культуры, ни в планетарий. В итоге здесь был открыт архив. А уже после того как храм передали церкви, буквально за год люди преобразовали бывший архив вновь в храм, и он был освящен.

В ходе перестройки немного изменили внешний вид, и 12 сентября 1990 года вновь освятили собор. Так возродилась церковная жизнь со службами, братством и воскресной школой. Внутри так же прекрасно, как и снаружи. Росписи поражают. Распускаются райские цветы, сияет ночное небо. В такой божественной галерее можно изучать православную историю в ликах и событиях.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Такая особенность, что в вашем храме много наших белорусских святых. Здесь и Кирилл Туровский.

Артемий Дячок:

Встречаем взглядом различных святых. Елисей Преподобный (Елисей Лавришевский), Макарий Пинский, Дионисий Полоцкий. Это святой, преподобный мученик Афанасий, покровитель Брестчины. В храме множество икон святых, даже не совсем популярных и известных. Святая Светлана, мученица Татьяна, равноапостольная Нина Грузинская.

Каждый на острове света найдет свое. Поклонники архитектуры оценят поздний классицизм с элементами ретроспективно-русского стиля. Люди верующие зажгут свечи у иконы Святого Благоверного князя Александра Невского, в котором находится частица его мощей. Она привезена из Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга. С молитвами небесным заступникам свершаются чудеса.